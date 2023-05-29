Как навсегда забыть о храпе: советы врача и народные методы

Храп является распространенным явлением, которое влияет как на мужчин, так и на женщин, независимо от возраста. Эта проблема мешает как храпящим, так и тем, кто это слышит, и приводит к недостаточному сну. Врач-отоларинголог Виктор Прокопович объяснил, почему люди сталкиваются с проблемой храпа.

Читайте также: Почему нельзя скрещивать ноги во время сиденья

Самая распространенная причина - западание корней языка, когда язык падает назад и сужает дыхательные пути. Это часто происходит из-за неправильного прикуса или позы во время сна. Другими факторами, вызывающими храп, могут быть лишний вес, нарушения носового дыхания, анатомические особенности или употребление расслабляющих мышц, а также потребление алкоголя.

Храп сам по себе не опасен, но если оно сопровождается апноэ (задержка дыхания) и происходит более пяти раз за ночь, это может увеличить риск инфаркта, инсульта и внезапной смерти во время сна.

Относительно частоты храпа у мужчин и женщин, Прокопович отметил, что он более распространен среди мужчин. Это связано с тем, как мышцы напряжены в течение дня. Если человек проводит физическую работу или обладает интенсивной активностью, то вечером организм пытается компенсировать адреналин, держащий мышцы в тонусе. Это может приводить к закладыванию носа, расслаблению мышц ротоглотки и, в результате, к появлению храпа. Прокопович рекомендует спать в полусидящем положении после тяжелого физического труда, употребления алкоголя или приема препаратов, расслабляющих мышцы.

Врач дает советы, как самостоятельно избавиться от храпа. Среди них – снижение веса, избегание употребления алкоголя перед сном и правильный подбор позы для сна, чтобы голова не опрокидывалась назад. Для сна на боку рекомендуется использовать большую подушку, чем для сна на спине.

Следует заметить, что существуют случаи, когда проблему храпа нельзя решить самостоятельно дома. К примеру, если причиной являются проблемы с прикусом, то даже при соблюдении рекомендаций храп может продолжаться. В таких случаях лучше обратиться к ортодонту.

В частности, существуют разные народные советы по избавлению от храпа. Некоторые из них включают лечение аллергии, выравнивание носовой перегородки, отказ от курения, прекращение употребления седативных препаратов и занятия спортом, а также правильное питание.

Необходимо отметить, что существуют и медикаментозные методы лечения храпа, но их применение без консультации с врачом не рекомендуется. Важно попробовать безопасные народные средства для решения проблемы, а если это не работает, обратиться к специалисту.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

Напомним, ранее мы писали о простых советах, которые помогут избавиться от храпа.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!