Как назвать собаку мальчика: популярные клички и советы по их выбору

Владельцы собак долго обдумывают имя своего нового или будущего щенка. Однако подобрать красивое и прикольное имя для собаки может быть совсем не простой задачей. Иногда владельцы придумывают кличку собаке заранее. Например, заводят собаку такой же породы, как в любимом фильме и называют в честь его героя. Но опытные собачники советуют заочно имен не давать, понаблюдать за любимцем хотя бы пару часов. Нередко идея, как назвать собаку, появляется с первого взгляда на нее, ее подсказывают особенности внешности или поведения. Иногда выбор затягивается на несколько дней или даже недель, особенно если члены семьи не могут прийти к общему мнению.

Тем не менее, прикольное имя часто самое приходит в голову. Здесь мы подобрали алфавитный список с кличками для собак мальчиков, надеемся, он поможет вам подобрать действительно идеальный вариант.

5 советов по выбору имени для собаки мальчика

Чтобы выбор имени для собаки мальчика не вызвал трудностей, следуйте следующим рекомендациям:

подумайте о сокращении длинного имени;

не выбирайте оскорбительную или злую кличку;

учтите внешний вид и страну происхождения вашего питомца;

имя не должно быть длиннее двух слогов;

на букву "р" и "с" собаки охотнее откликаются.

Клички для собак мальчиков маленьких пород

Клички для собак мальчиков маленьких пород могут быть даже смешными, но не обидными, например:

Скаут

Пабло

Шерлок

Оникс

Уилфред

Форест

Уран

Питер

Симбо

Эллиот

Лестер

Кевин

Ромео

Нафан

Клички для больших пород собак

Имена для собак мальчиков больших пород выбирают среди японских и греческих, чаще всего они несут особое значение:

Икс

Форекс

Робин

Алмаз

Геркулес

Гермес

Апполон;

Орфей

Остин

Рональд

Оникс

Ясон

Эмир

Фидель

Фарго

фараон

Феникс

Цицерон

Прикольные имена для собак мальчиков

Среди смешных и прикольных имен для мальчиков собак не меньше тех, которые могут охарактеризовать особенности в поведении вашего любимца:

Бабак

Дым

Пискля

Сигнал

Джем

Радиус

Джин

Клык

Тоник

Батон

Бакс

Паштет

Сырок

Пуф

Фантик

Мошенник

Пистоль

Донник

Основное, на что ориентируйтесь при выборе прозвища для собаки мальчика – размер, порода, окрас, поведение и характер. Поэтому выбирают имя только после того, как щенок появится в доме, и вы сможете проследить его реакцию на выбранные имена.

Напомним, хозяева кошек часто замечают, как их питомцы месят лапами одеяло или даже делают "массаж" людям. Такое поведение для животных естественно, но при этом отмечается оно не у каждой особи. Ученые исследовали такое поведение кошек и объяснили, почему им нравится переминаться кавычками.

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