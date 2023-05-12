Как не испортить маникюр: 6 советов, которые сохранят руки чистыми после работы на огороде или в саду

Как отмыть руки после работы на огороде и в саду

Садово-огородный сезон продолжается, так что покопаться в земле еще надо. Вот несколько лайфхаков, как, возясь в любимых грядках, не испортить не менее любимый маникюр. Сначала следует подумать о том, как оградить руки от грязи.

Читайте также: Какие овощи нельзя варить и жарить?

Жесткое мыло – один из самых действенных способов защитить маникюр. Достаточно перед работой в огороде потрите мыло ногтями так, чтобы все пространство между ними и кожей заполнилось. Земля не будет попадать под ногти, а если проникнет, то легко вымывается вместе с мылом;

– один из самых действенных способов защитить маникюр. Достаточно перед работой в огороде потрите мыло ногтями так, чтобы все пространство между ними и кожей заполнилось. Земля не будет попадать под ногти, а если проникнет, то легко вымывается вместе с мылом; Жидкое мыло – очень бюджетная альтернатива новому, дорогому средству – жидким перчаткам. Технология проста – наносим жидкое мыло на руки и даем высохнуть. На коже образуется тончайшая мыльная пленка, она будет барьером от земляной грязи. Вы запачкаете руки, но землю с них потом смоете легко. Единственный минус лайфхака – ни с чем влажным работать нельзя, иначе ваша "защита" просто исчезнет;

– очень бюджетная альтернатива новому, дорогому средству – жидким перчаткам. Технология проста – наносим жидкое мыло на руки и даем высохнуть. На коже образуется тончайшая мыльная пленка, она будет барьером от земляной грязи. Вы запачкаете руки, но землю с них потом смоете легко. Единственный минус лайфхака – ни с чем влажным работать нельзя, иначе ваша "защита" просто исчезнет; Перчатки – речь не о садовых перчатках, которые в основном тканевые, а значит, легко пропускают грязь. Между кожей и садовыми перчатками должен быть еще один слой: увлажните руки жирным кремом и наденьте виниловые или нитриловые перчатки, поверх которых можно использовать садовые. Таким образом, ваши руки никак не будут контактировать с землей, а за счет крема увлажнятся и насытятся.

С "профилактикой" разобрались. Но что делать, если маникюр все-таки пострадал? И для таких случаев есть несколько советов:

Пилка является самым быстрым и легким способом избавиться от въевшейся грязи. Просто сделайте несколько движений пилой в одну сторону по коже у ногтя. Только более аккуратно, чтобы не повредить узор. Так вы снимите орохшую кожу. Для достижения нужного эффекта важно, чтобы жесткость пилы была не менее 200 грид;

является самым быстрым и легким способом избавиться от въевшейся грязи. Просто сделайте несколько движений пилой в одну сторону по коже у ногтя. Только более аккуратно, чтобы не повредить узор. Так вы снимите орохшую кожу. Для достижения нужного эффекта важно, чтобы жесткость пилы была не менее 200 грид; Можно использовать любой скраб, в составе которого обязательно есть морская соль. Смешайте его с 5-6 каплями эфирного масла и растирайте по коже рук. Но для тех, кто не любит возиться или у кого скрабу не нашлось, есть и другие варианты. Его можно быстро организовать прямо на даче. Красная смородина отлично убирает следы грязи на руках, особенно от свежей мятой зелени. Возьмите несколько ягод и растирайте по рукам, как крем;

"Скраб" из кофе может стать другим вариантом. Если вы кофеман-огородник, не торопитесь выбрасывать гущу, остающуюся после варки кофе. Несмотря на темный цвет, сама гуща не окрашивает руки, зато хорошо уберет всю грязь с них и под ногтями;

может стать другим вариантом. Если вы кофеман-огородник, не торопитесь выбрасывать гущу, остающуюся после варки кофе. Несмотря на темный цвет, сама гуща не окрашивает руки, зато хорошо уберет всю грязь с них и под ногтями; Лимон – еще один из простых способов избавиться от грязи. Грязь отлично убирает лимонный сок. Возьмите половинку лимона и натрите ею загрязненные участки или окуните в мякоть край ногтя. Также лимон можно использовать в теплой ванночке для рук, которая тоже поможет почистить руки. Просто добавить в воду натертый лимон и морскую соль.

Напомним, весной начинается посевной сезон, природа оживает, а с ней возвращаются и насекомые. Некоторые из них, например, муравьи могут повредить вашим растениям, поэтому с ними необходимо бороться. Как это сделать, читайте в нашем материале.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!