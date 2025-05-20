Как не потерять пенсионные выплаты, находясь на оккупированной территории: объяснение юриста

Право на пенсию в Украине сохраняется за человеком независимо от того, где он проживает, в том числе и на временно оккупированных территориях. Само по себе присутствие на ВТО не является основанием для прекращения выплат. В то же время, чтобы продолжать получать пенсию, пенсионеры должны ежегодно проходить идентификацию до 31 декабря.

Это можно сделать через авторизацию в личном кабинете Пенсионного фонда с помощью Действия. Подписи или через видеоконференцию, подав заявление на сайте электронных услуг. Об этом сообщили в Координационном центре по оказанию бесплатной правовой помощи.

Что касается механизма начисления пенсий, то они перечисляются на банковскую карту. Если раньше человек получал выплаты через Укрпочту, то теперь средства будут поступать на открытый Пенсионным фондом счет в банке. После этого пенсионеру нужно заключить договор с банковским учреждением, которое можно сделать в Интернете с использованием электронной подписи.

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В то же время есть случаи, когда выплата пенсии может быть прекращена. Это случается, если человек подает документы с ложными данными, выезжает на постоянное проживание за границу, добровольно отказывается от пенсии, не получает ее более шести месяцев или не проходит обязательную ежегодную идентификацию. Также выплаты не производятся в случае смерти пенсионера, его исчезновения без вести или признания умершим.

Кроме того, пенсия из Украины не выплачивается лицам, получающим аналогичные выплаты от пенсионных органов Российской Федерации. Чтобы возобновить выплаты, необходимо предоставить заявление в Пенсионный фонд, в котором подтвердить, что никаких выплат со стороны РФ не поступает.

Ранее мы говорили, что не все украинцы получат пенсию в 65 лет.

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