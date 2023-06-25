Как "не провалить" собеседование: основные правила

На сегодняшнем конкурентном рынке труда пройти собеседование - это уже само по себе достижение. Однако настоящий вызов заключается в том, чтобы встреча была успешной и результатом ее стало получение работы. Неудача на собеседовании может быть демотивирующей и обескураживающей, но при правильной подготовке каждый может добиться успеха. UAportal подготовил список практических советов, которые помогут вам избежать ошибок и повысить шансы на успешное прохождение следующего собеседования.

Проведите исследование

Одним из самых важных шагов в подготовке к собеседованию является проведение тщательного исследования компании, в которую вы идете на встречу. Это исследование поможет вам понять ценности, культуру, продукцию и услуги компании и соответствующим образом подготовить свои ответы. Начните с посещения веб-сайта компании, чтения ее годовых отчетов и просмотра ее страниц в социальных сетях. Кроме того, вы можете найти интервью с нынешними или бывшими сотрудниками, чтобы узнать их мнение изнутри.

Предположим, вы проходите собеседование на должность маркетолога в технологическом стартапе. В этом случае вам следует изучить продукцию компании, целевую аудиторию, маркетинговые стратегии и конкурентов, чтобы продемонстрировать свои знания и понимание во время собеседования.

Одежда для успешной встречи

Ваш внешний вид играет важную роль в создании положительного первого впечатления во время собеседования. Профессиональная одежда, соответствующая должности, на которую вы претендуете, показывает, что вы уважаете культуру и ценности компании. Помните, что ваша одежда не должна отвлекать внимание и не должна перекрывать ваши навыки и квалификацию.

Если вы проходите собеседование на креативную должность в рекламном агентстве, вы можете одеться более непринужденно, но при этом сохранить профессиональный вид. С другой стороны, если вы проходите собеседование на корпоративную работу, костюм или официальная одежда будут более уместны.

Практика помогает достичь совершенства

Практика, практика, практика! Это один из самых эффективных способов подготовки к собеседованию. Практика с другом или членом семьи поможет вам отточить свои ответы, выявить слабые места и повысить уверенность в себе. Кроме того, вы можете изучить распространенные вопросы на собеседовании и подготовить ответы, которые подчеркнут ваши навыки, опыт и достижения.

Предположим, вы проходите собеседование на должность продавца в розничном магазине. В этом случае вам следует потренироваться отвечать на вопросы о вашем опыте продаж, навыках обслуживания клиентов и умении работать в быстро меняющейся обстановке. Вам также следует потренироваться отвечать на поведенческие вопросы, такие как "Расскажите мне о том, когда вы превысили план продаж".