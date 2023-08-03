Как не сорваться сидя на диете: топ-4 советы диетологов
Мечта многих людей – сидеть на диете и чувствовать постоянную сытость. Чтобы достичь этой гармонии, ukr.media предлагает придерживаться нескольких важных шагов.
Начинайте с воды
Перед едой рекомендуется выпить стакан воды. Она создает чувство сытости и помогает контролировать аппетит.
Начинайте прием пищи с овощей
Овощи – источник витаминов, минералов и клетчатки, помогающих создать ощущение сытости.
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Дополняйте пищу белковыми продуктами
Белки обеспечивают более продолжительное чувство сытости, поэтому их можно добавлять к овощным блюдам.
Ешьте полезные углеводы после основного приема пищи
Это поможет предотвратить быстрое чувство голода и перекусов.
С соблюдением этих шагов, вы сможете сидеть на диете и одновременно ощущать постоянную сытость, обеспечивая контроль тяжести и улучшение здоровья.
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