Как обнаружить и избавиться от сквозняков в квартире: лайфхак со свечой
Перед приходом зимы важно проверить окна на наличие сквозняков и образование незапланированных утечек воздуха. Существует простой и эффективный способ выявить эти проблемы и устранить их, и для этого вам понадобится только обычная свеча.
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Этот простой лайфхак с использованием свечи поможет вам обнаружить и решить проблемы с утечками воздуха, обеспечив больший комфорт в вашем жилище во время холодной зимы, пишет сайт "Ого".
Вот как это сделать:
- Разместите свечи внутри помещения в день с сильным ветром и закрытыми окнами.
- Наблюдайте за пламенем свечи.
- Если пламя станет колебаться или двигаться, это может свидетельствовать о наличии утечки воздуха недалеко от окна.
Если вы обнаружите такой сквозняк, вот несколько шагов для решения проблемы:
- Проверьте и обеспечьте герметичность всех возможных мест для утечки воздуха.
- Утепляйте двери и окна с помощью специальных материалов или уплотнителей.
- В качестве альтернативы вы можете разместить пузырчатую пленку между оконной рамой и окном, это поможет избежать образования холодных сквозняков.
Напомним, мы уже писали, как бюджетно утеплить здание.
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