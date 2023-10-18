Как обрезать пеларгонию, чтобы она цвела пышнее: советы цветоводов

Для обильного цветения и здорового роста пеларгонии важно провести обрезку осенью и внести изменения в уход за растением в холодный период. Информацию об этом предоставил канал "Дом и приусадебный участок" на YouTube.

Относительно обрезки пеларгонии осенью важно помнить, что эта процедура способствует ее здоровому росту и более длинному цветению. Если обрезку не проводить, растение может вытянуться и будет меньше цвести, а также станет уязвимым к заболеваниям.

Обрезку рекомендуется выполнять именно осенью. Это позволяет черенкам на зиму нарастить и стать готовыми для высадки на улицу весной. Особое внимание следует обращать на обрезку зональных сортов, и важно, чтобы до наступления морозов прошло не менее 3 месяцев, чтобы сформировалась цветочная почка.

Черенки лучше отделять до наступления морозов, выбирая зеленые верхушки побегов длиной 5-10 см, имеющие цветы или бутоны. Это свидетельствует об их готовности к дальнейшему росту. На черенке следует обломать все цветоножки и оставить только 2-4 небольших листа на макушке. С корешками этих черенков пеларгония образует будущие корни, поэтому важно правильно подготовить черенки перед посадкой.

Для посадки черенков пеларгонии можно использовать любые сосуды, но обязательно делайте дырочки на дне водостока. Землю для посадки следует подготовить, перемешав огородную землю, перлит и песок в соотношении 1,5:1:0,5. После посадки нужно дать черенкам немного высохнуть перед поливом.

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Осень – это также время для переноса пеларгоний в помещение, если они росли на улице. Полив рекомендуется производить реже, и уменьшить количество удобрений. Растения можно также обработать "фундазолом" для профилактики.

Зимовку лучше организовать на утепленном балконе, где температура не опускается ниже +12 градусов, или в комнате у окна. Главное – избегать сквозняков.

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