Как очистить парогенератор от накипи белым уксусом: найден самый действенный способ

Как почистить парогенератор от накипи в домашних условиях

Если парогенератор начал оставлять следы на одежде во время использования, то как раз его почистить. Для этого позаботьтесь о том, чтобы избавиться от накипи.

Как пишет издание Sante Plus, процесс очистки парогенератора особенно не отличается от способов утюга. Для этого необходимо выполнить следующие простые шаги:

1. Начните с опорожнения резервуара для воды, затем опустите под струю воды из крана, чтобы промыть.

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2. Заполните резервуар максимум 1 литром воды и 1 стаканом белого уксуса.

3. Установите самую высокую температуру устройства.

4. Оставьте действовать на 4 минуты и несколько раз нажмите на специальную кнопку подачи пара.

5. Выключите парогенератор.

6. Оставьте воду постоять около половины часа или больше.

7. Затем опорожните бак в раковину и промойте его.

8. Мягкой тканью из микрофибры протрите резервуар для воды и подошву до полного исчезновения накипи.

9. При необходимости повторите процедуру.

10. Не забывайте менять фильтр от накипи парогенератора каждые 3-6 месяцев. Таким образом, удаление накипи из вашего прибора будет реже, поскольку вода будет фильтроваться на входе.

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