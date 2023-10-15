Как очистить пуховик в домашних условиях без стиральной машины: хозяйки назвали действенный метод

Если вы боитесь стирать пуховик в стиральной машине во избежание его повреждения, можно вручную удалить пятна. ТСН подскажет, как очистить пуховик, не испортив его. Начните с организации рабочего места. Лучше всего это делать в ванной комнате, если это возможно, разложив верхнюю одежду на ровной поверхности. Вам понадобится:

Губка из поролона или спонж для умывания из силикона. Салфетки из вискозы или микрофибры. Ватные диски.

Один из самых эффективных способов удаления жирных пятен из пуховика – использование смеси соли и пищевой соды. Разведите одну столовую ложку соли и соды в 150 мл горячей воды. Промокните ватный диск этим раствором и несколько раз протрите загрязненный участок. Затем хорошо просушите ее салфеткой.

Подходящий для этой цели перекись водорода также можно найти во многих домах. Для приготовления пятновыводителя на пуховике возьмите 1 стакан горячей воды (температура 60-70 градусов), полстакана соды и полстакана перекиси. Смешайте ингредиенты до однородности и налейте раствор в пульверизатор. Нанесите на пятно и оставьте на 15 минут, затем смойте.

Если рукава или воротник загрязнены масляными пятнами, вы можете очистить их без стирки, используя нашатырный спирт и моющее средство для посуды. Вот как это сделать:

Смешайте 1 стакан воды, 1 чайную ложку нашатырного спирта и 1 чайную ложку геля для мытья посуды. Отпарьте изделие с помощью утюга или отпаривателя. Нанесите раствор на пятна с помощью губки. Потрите загрязненные места и оставьте средство на 30 минут. Удалите остатки воды тряпкой.

Если на воротнике пуховика появились пятна от тонального средства, вам понадобится мицеллярная вода. Просто нанесите небольшое количество на ватный диск и протрите все загрязненные участки.

Небольшие свежие загрязнения можно легко удалить, присыпав их тальком. Плотно распылите тальк на жирное пятно и оставьте на 12 часов. Затем тщательно очистите порошок с помощью щеточки.

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Если на пуховике появились серьезные пятна от осадков, можно использовать лимонный сок и хозяйственное мыло для их удаления. Натертое на мелкую терку мыло смочите водой и добавьте лимонный сок. Тщательно размешайте, нанесите на пятна и оставьте на полчаса, затем уберите остатки средства с помощью пластиковой или деревянной лопатки. Обеспечьте, чтобы поверхность не оставалась липкой. Затем дополнительно просушите материал махровым полотенцем.

Напомним, мы уже писали, о чем нужно знать перучий пуховик в стиральной машине.

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