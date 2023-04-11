Как очистить утюг с помощью коробки от спичек: неожиданный лайфхак

Нагар на утюге – проблема, с которой нужно бороться без лишних сомнений. Загрязненная подошва утюга от нагара может помешать его использованию и даже повредить вашу одежду.

Существует много способов очищения утюга от нагара, от использования химических средств до собственно сделанных средств из натуральных ингредиентов. Но есть и один простой лайфхак, для которого вам понадобится только коробка от спичек.

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Для очистки утюга с помощью коробки от спичек. Для этого нужна новая коробка. Вам понадобится только одна ее боковая сторона, с которой обычно зажигают спички.

Вы должны осторожно протереть этой боковой стороной коробки загрязненные части подошвы утюга. После короткого времени вы заметите, как ваш утюг выглядит почти как новый.

Некоторые опытные хозяйки используют этот лайфхак даже для удаления старых пятен от нагара. Но будьте осторожны, чтобы не поцарапать или не повредить ваш утюг.

Ранее мы писали о еще одном способе очистить утюг за 15 минут.

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