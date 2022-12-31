Как одеваться, чтобы не замерзнуть зимой: важные советы

Что одеть, чтобы зимой было тепло

Зимой важно понимать, как согреть себя и аккумулировать тепло, помогут несколько действенных советов.

В Минздраве опубликовали несколько советов, которые помогут согреться:

Золотое правило – многослойность. Именно многие слои одежды не только хорошо согревают, но и спасают от перегрева. Нижнее белье и носки должны быть из натуральных (хлопчатобумажных) тканей. Приобретите термобелье или используйте в качестве альтернативы футболку и колготки или подштанники. Чем больше на вас будет слоев одежды, тем легче удержать тепло, поскольку между разными слоями одежды образуется прослойка из воздуха. Кроме многослойности важно, чтобы одежда была просторной и не сковывала движений.

Носите зимой удобную и теплую обувь с меховой подкладкой и на стойкой и гибкой подошве с рельефными протекторами. Наружный материал должен быть плотным и водонепроницаемым. Помните, что обувь должна быть по размеру, ведь если она будет тесной и будет препятствовать нормальному кровообращению, ваши ноги будут быстро терять тепло.

с меховой подкладкой и на стойкой и гибкой подошве с рельефными протекторами. Наружный материал должен быть плотным и водонепроницаемым. Помните, что обувь должна быть по размеру, ведь если она будет тесной и будет препятствовать нормальному кровообращению, ваши ноги будут быстро терять тепло. Минимизируйте открытые участки, в частности, прикройте шею и запястья, ведь их получается больше тепла. Обязательно оберегайте голову от холодных температур и ветра, для чего носите шапку. Не выбирайте слишком теплые шапки, если вы много двигаетесь, ведь есть угроза вспотеть, а на морозе это еще хуже, чем замерзнуть. Не рекомендуется носить укороченные брюки и заниженные носки, открытые запястья и неприкрытая шея – как результат мы мерзнем даже при самой теплой куртке.

Как одеваться, чтобы меньше мерзнуть

Как одеваться, чтобы меньше мерзнуть, советы Минздрава

Как одеваться, чтобы меньше мерзнуть зимой

Как одеваться, чтобы не замерзнуть зимой

Ожидается, что в этом году зима в Украине будет тяжелой, поэтому важно заранее позаботиться о собственном здоровье. Раньше мы писали о том, как питаться и что делать, чтобы постоянно не мерзнуть зимой.

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