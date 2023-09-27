Как одним движением открыть крышку банки с помощью канцелярской резинки

Иногда открыть закрытую банку может быть задачей, требующей дополнительных усилий, особенно когда нет под рукой специального инструмента для этого. Мы поделимся эффективным способом открывания банки с закруткой, не требующей большого физического труда или специальных навыков.

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Об этом простом способе рассказали на Youtube-канале DIY Pinto. Итак, как быстро открыть банку с винтовой крышкой? Один человек в интернете поделился своим опытом и показал, как это сделать с помощью обычного предмета, всегда под рукой – резинки!

Для того чтобы легко открыть банку, следует сделать следующее:

Выберите резинку и наверните ее вокруг крышки банки, убедившись, что она расположена ровно по центру крышки и плотно прилегает к ней. Удерживайте банку одной рукой, а другой тяните за резинку, чтобы открыть крышку.

Такой простой и неожиданный прием поможет вам быстро и без особого труда открыть банку с закруткой. Резинка придает дополнительное сцепление и тяги, делая этот процесс гораздо более легким и более эффективным.

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