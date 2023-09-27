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Как одним движением открыть крышку банки с помощью канцелярской резинки

Игорь Романько

Как легко открыть крышку банки

Иногда открыть закрытую банку может быть задачей, требующей дополнительных усилий, особенно когда нет под рукой специального инструмента для этого. Мы поделимся эффективным способом открывания банки с закруткой, не требующей большого физического труда или специальных навыков.

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Об этом простом способе рассказали на Youtube-канале DIY Pinto. Итак, как быстро открыть банку с винтовой крышкой? Один человек в интернете поделился своим опытом и показал, как это сделать с помощью обычного предмета, всегда под рукой – резинки!

Для того чтобы легко открыть банку, следует сделать следующее:

  1. Выберите резинку и наверните ее вокруг крышки банки, убедившись, что она расположена ровно по центру крышки и плотно прилегает к ней.
  2. Удерживайте банку одной рукой, а другой тяните за резинку, чтобы открыть крышку.

Такой простой и неожиданный прием поможет вам быстро и без особого труда открыть банку с закруткой. Резинка придает дополнительное сцепление и тяги, делая этот процесс гораздо более легким и более эффективным.

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