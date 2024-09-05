Как оформить выплаты, если вы стали ВПЛ

В связи с военной агрессией РФ против Украины многие были вынуждены покинуть свои дома и переехать в более безопасные регионы. Для таких лиц государство предусмотрело ряд социальных гарантий и выплат. Давайте разберемся подробнее, кто имеет право на помощь ВПЛ и как ее оформить. Об этом пишет donpatriot.

Статус внутренне перемещенного лица предоставляется гражданам Украины, вынужденным покинуть свое место жительства из-за вооруженного конфликта или оккупации.

Как получить справку ВПЛ?

Существует два способа получения справки:

Онлайн через портал Действие: Это самый быстрый и удобный способ. Очно: обратиться в управление социальной защиты населения или ЦНАП по месту фактического проживания.

Какие выплаты полагаются ВП?

Размер выплат зависит от количества членов семьи, возраста и других факторов. В общем, выплаты могут составлять:

2000 гривен: для трудоспособных лиц.

для трудоспособных лиц. 3000 гривен: для детей младше 18 лет, лиц с инвалидностью и пенсионеров.

Кто еще может рассчитывать на помощь?

Семьи с тремя и более детьми.

Студенты дневной формы обучения.

Лица, ухаживающие за инвалидами I группы или детьми-инвалидами.

Безработные в возрасте от 55 лет, зарегистрировавшиеся в центре занятости.

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Какие документы необходимы для оформления помощи?

Паспорт.

Идентификационный код.

Справка ВПЛ.

Документы, подтверждающие состав семьи (свидетельства о рождении, браке).

Документы, подтверждающие право на дополнительные выплаты (например, справка об инвалидности).

Куда обращаться за оформлением помощи?

Обратитесь к управлению социальной защиты населения по месту жительства.

Что важно знать?

При назначении пособия учитывается совокупный доход семьи. Если доход на одного человека превышает установленный порог, выплата может быть отказана. Вы обязаны сообщать о любых изменениях в вашем семейном составе или доходах. Условия оказания помощи ВПЛ могут изменяться, поэтому следует следить за обновлениями.

Напомним, ранее в ПФУ предложили новую услугу для пенсионеров.

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