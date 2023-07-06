Как определить подлинность золота в домашних условиях: лайфхак с йодом

На рынке появилось огромное количество фальшивых золотых изделий, но существует метод, с помощью которого можно совершенно точно определить, имеете ли вы дело со настоящим золотом, и это можно сделать собственноручно дома.

Для этого способа употребляется йод. Вам нужно только каплю йода нанести на изделие и подождать одну минуту.

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После этого нужно промыть изделие обычной водой. Если на нем появится черный налет, это однозначно свидетельствует о том, что вы имеете дело с настоящим золотом, поскольку именно золото имеет свойство реагировать с йодом.

После такой проверки можно приступить к очищению украшений. Для этого понадобится сода и кипяток, которые нужно смешать в удобной стеклянной посуде. Затем нужно взять кусок фольги и разместить его на дне сосуда. На фольгу нужно положить золотое изделие. В общем, этот метод наилучший для очистки любых металлических изделий. Несколько минут нужно подождать, после чего можно вынимать украшение и протирать его мягкой тканью, чтобы придать ему блеск.

Напомним, мы уже писали, как восстановить блеск серебряных украшений через 15 минут в домашних условиях.

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