Как определить свежесть яиц не отходя от прилавка: топ-три действенных совета

Мы употребляем яйца каждый день. Оно вкусно и очень полезны. Но нужно уметь правильно выбирать этот продукт, чтобы не отравиться.

Как проверить свежесть яиц

Проверьте скорлупу

У свежего яйца будет слегка шершавая поверхность, если же она гладкая и блестящая, то это указывает на то, что яйцо уже давно лежит на прилавке. Также внимательно осмотрите яйцо: на нем не должно быть никаких пятен и превратите жесткость скорлупы – если она легко продавливается не стоит брать продукт.

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Потрясите яйцо

При встряхивании яйца вы не должны слышать никаких звуков. Если же оно "хлюпает", это значит, что яйцо испорчено.

Осмотрите яйца при хорошем освещении

При возможности поднесите яйцо к яркому свету осмотрите его скорлупу. Оно должно быть чистым, без темных пятен.

Напомним, мы уже писали, почему яйца нужно посыпать солью.

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