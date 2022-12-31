Как оригинально поздравить друзей с Новым годом: открытки ручной работы и текстовые поздравления

Близится новый 2023 год, который должен стать намного лучше для украинцев. Поскольку, по отдельным прогнозам, именно на следующий год украинские защитники должны победить российское нашествие и очистить нашу землю от врага.

Кроме пожелания как скорейшей победы, украинцы по традиции будут желать друг другу крепкого здоровья, счастья и любви.

UAportal решил в канун праздников посоветовать, как можно оригинально поздравить друзей.

Стихи-поздравления

С Новым годом, с новым счастьем!

Искренне я всех поздравляю,

Пожелаю позитива

И благополучия без края.

Пусть этот год вдохновляет всех,

Да звучит веселый смех.

Пусть радость живет в каждом доме,

Добра всем, миру и любви.

—

Пусть год новый веселит,

На новые цели наставляет.

Пусть отнимет все несогласия,

А подарит вам приключения.

Пусть счастье подарит,

Жизнь скорректирует.

Пусть всегда успех ждет,

К высотам пусть приведет.

—

С Новым годом вас всех!

Пусть звенит счастливый смех,

Пусть богатая будет хата

И всегда веселые праздники.

Чтобы не знали вы усталости,

Чтобы всегда ждали дома.

Пусть этот год лучшим будет

В этот момент, потом и всюду!

—

С Новым годом, с новым счастьем!

Пусть веселым и замечательным

Будет наступающий год

Неурядицы все проходят,

Радость будет в доме и праздник,

Да и гостиных много,

Вкусных вкусностей в подоле,

Подарков от судьбы,

Незабываемых впечатлений больше,

Светлых радостей почаще!

—

Двадцать третий год придет

Изменения принесет!

Кролик к нам спешит с любовью

Он подарит нам здоровье,

И удачу, и успех,

Радость, позитив и смех.

Семье он принесет счастье.

Все ему вполне удастся!

Поздравления в прозе:

Милые мои друзья, поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам неистощимого здоровья, безграничного счастья, удивительной любви. Пусть в вашем доме царит покой и согласие, а тревоги и печали обходят стороной. Больше вам радостей, веселых улыбок, безоблачных дней. Пусть следующий год принесет только самое лучшее.

Мои дорогие друзья, с Новым годом! Встречайте волшебный праздник искренними улыбками! И пусть мешок Деда Мороза будет настолько переполнен необходимыми вам подарками – дорогими авто, пачками денежных купюр, путевками в жаркие страны, отличными драгоценностями, что ему придется доставлять все это ежедневно в течение года по частям!

Друзья, с Новым годом, с прекрасными переменами, с блестящими идеями и планами, доставляющими удовольствие и достойное вознаграждение. Желаю вам здоровья, которое не подведет, неиссякаемого оптимизма, и денег, которые не закончатся никогда. И пусть на пути к победе сопровождают вас глаза любимого человека и верная подруга Фортуна!

Пусть новый год щедро вознаградит вас, дорогие и любимые друзья, за ваши старания, успехи и достижения. Пусть в ваших семьях всегда царят любовь, понимание и желание принимать близких такими, какие они есть. Благополучия вашим семьям, счастливых моментов, воплощения в жизнь самых заветных желаний. Пусть сказочная эйфория праздника не оставляет вас продолжительное время.

Пусть сбудется, о чем мечтали, сбудется, к чему стремились. Пусть Новый год доставит много радостных сюрпризов. А все проблемы и неудачи пусть останутся в прошлом году. С Новым годом!

Открытки к Новому году:

Как сделать новогодние открытки с объемной елкой на обложке.

Вам нужно подготовить

Зеленая двусторонняя бумага;

линейка;

карандаш;

ножницы;

красный картон;

клей;

желтая бумага.

Видео, как сделать:

Открытка "Веселый снеговик":

Что нужно

Светло-розовый картон;

синий картон;

линейка;

карандаш;

ножницы;

клей;

циркуль;

белый картон;

синий фломастер;

объемный двухсторонний скотч;

коричневый картон;

любой цветной или узорчатый картон;

оранжевый картон;

черные и красные стразы (можно взять фломастеры).

Новогодняя открытка с елочными шарами

Что нужно

Красный картон;

блестящий серебристый фоамиран

;карандаш или циркуль;

ножницы;

объемный двухсторонний скотч;

цветная лента;

клей-пистолет;

цветная лента;

тонкая кисточка;

белый гуашь или акварель.

Как делать:

Согните картон пополам. Из фоамирана вырежьте круг. Можно обвести что-нибудь круглое или использовать циркуль. Вырежьте круг, наклейте с обратной стороны круга пару кусочков объемного скотча. Прикрепите деталь к обложке открытки. Сделайте из ленты бантик и приклейте над шариком. Из тонкой ленты сделайте еще один бант и наклейте на предыдущий. Над шариком нарисуйте много белых точек гуашью или акварелью.

Также открытку со снеговиком можно сделать объемной.

Смотрите здесь пошаговую инструкцию:

Читайте также, как благодаря декору, цвету и стилю задобрить главный символ 2023 года – Черного Водяного Кролика (за восточным гороскопом).

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!