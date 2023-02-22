Как отбелить вещи без химии: 3 проверенные временем лайфхаки

Со временем белые вещи теряют свой первозданный белоснежный цвет и приобретают желтый или серый оттенки. Избавиться от этого легко с помощью трех средств, которые можно найти чуть ли не в каждом доме. Этими лайфхаками пользовались еще наши бабушки, потому в их эффективности нет сомнений.

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С помощью чего можно отбелить одежду:

Уксус – разбавьте 150 мл уксуса в литре воды и замочите в растворе чистые белые вещи примерно на 1 час. После чего прополощите их и просушите на открытом воздухе.

– разбавьте 150 мл уксуса в литре воды и замочите в растворе чистые белые вещи примерно на 1 час. После чего прополощите их и просушите на открытом воздухе. Пищевая сода – смешайте половину стакана соды с горячей водой до получения пастообразной консистенции. Нанесите смесь на одежду и аккуратно потрите ее. Надо подождать несколько минут, а затем постирать в обычном режиме в стиральной машинке;

– смешайте половину стакана соды с горячей водой до получения пастообразной консистенции. Нанесите смесь на одежду и аккуратно потрите ее. Надо подождать несколько минут, а затем постирать в обычном режиме в стиральной машинке; Молоко – вылейте в таз любое молоко и положите туда вещи. Через час достаньте их и постирайте как обычно вручную или в стиралке.

Напомним, ранее мы писали о том, как избавиться от пятна от чернил даже на белой одежде, а также как вывести масляные пятна из джинсов.

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