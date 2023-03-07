Как отчистить сильно пригоревшую сковороду: простой лайфхак

Как очистить пригарины из сковороды с помощью соли

Мытье посуды иногда занимает очень много времени. Особенно сложно отчистить пригоревшую сковороду. Однако есть одна специя, которая легко очистит сковороду от нагара и стойких загрязнений.

Об этом способе пишет издание The Sun. Вам понадобится только обычная соль, которая вернет сковороде блеск и чистоту, а также поможет сделать ее антипригарной.

Читайте также: Неожиданный лайфхак, который поможет отмыть сковороду, пожарив на ней хозяйственное мыло.

Поваренная соль – отличный помощник в мытье сковороды, пострадавшей от огня. К тому же этот продукт есть в каждом доме. Чтобы очистить сковороду от пригарина, выполните простые шаги:

Насыпьте достаточное количество соли в сковороду; Влажной губкой соль надо нанести прямо на следы от нагара; Чтобы избавиться от пятен на стенках и дне сковороды, разрежьте крупную картофелину пополам и посыпьте ее солью; Протрите загрязненные участки, чтобы пятно.

С помощью этого лайфхака можно бороться даже со стойкими загрязнениями, соль ведь будет абразивом. После этого промойте сковороду с моющим средством и тщательно вымойте водой.

Напомним, ранее мы писали , как легко очистить жир с крышки от сковороды и ее поверхность с помощью пива, а также как быстро отмыть плиту без лишних усилий.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!