Как открыть бутылку вина с помощью зажигалки: простой лайфхак

Один из способов открыть бутылку вина без штопора стал популярен с помощью видео на YouTube-канале Top MMA 007. Пользователи социальных сетей также делятся этим простым, но эффективным методом использования зажигалки.

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Этот способ основан на законах физики и не требует сложных инструментов. Для этого нужно взять зажигалку, открыть шейку бутылки и начать методически нагревать область, где расположена пробка. После нескольких минут нагревания, пробка вылетит сама из бутылки, позволяя насладиться содержимым.

Этот способ может спасти в случае, если нет под рукой штопора, но есть зажигалка. Важно использовать этот метод осторожно и соблюдать правила безопасности при работе с огнем.

Раньше мы писали о том, как экономно почистить манго с помощью бокала от вина.

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