Как отличить профи водителя от новичка: привычки, приходящие с опытом

Каждый "чайник" за рулем хочет однажды стать опытным водителем, который без страха ездит на любые расстояния в любую погоду. И это обязательно произойдет, если регулярно усовершенствовать свои навыки и доводить их до автоматизма. Сегодня мы собрали самые распространенные привычки, отличающие профессионального водителя от новичка.

Во-первых, опытного автомобилиста отличает спокойствие за рулем. Конечно, новичок может делать кучу ошибок и при этом оставаться совершенно невозмутимым: возможно, он просто флегматик. Но у водителя со стажем все движения выверены и отточены множеством повторений, доведенных до автоматизма.

Человек со стажем на не очень крутых поворотах не будет лишний раз перехватывать руль, тратя на это драгоценное время. Чаще всего для того чтобы вернуть, достаточно половины оборота рулевого колеса.

Еще одна привычка, которая выдает водителя, преодолевшего не одну тысячу километров за руль – он постоянно мониторит ситуацию за бортом по всем трем зеркалам, причем не вертит непрестанно головой, а делает это только глазами. Отсутствие лишних движений экономит время, ведь в случае экстренной ситуации важна скорость реакции, и каждая доля секунды на счету.

Кстати, манера держать обе руки на "баранке" часто говорит об опыте, ведь это тоже сильно влияет на скорость маневра. К примеру, при повороте на большой угол одной рукой быстро действовать не получится, потому что приходится перехватывать руль. Если говорить о самом хвате, то здесь мнения могут расходиться, но большинство специалистов все-таки считают наиболее эффективным позицию "10 - 2" (левая рука на 10 часов, правая - на 2, по аналогии с циферблатом часов).

Опытный автолюбитель всегда готов к любому развитию событий на дороге. Он никогда не будет ехать под горку на нейтральной передаче накатом. Такой фокус не оставляет возможности быстро среагировать на неожиданную ситуацию, и чтобы ускориться, придется сначала вонзить передачу. А это опять-таки лишнее время. Конечно, речь идет только о тех водителях, кто управляет машиной, оснащенной МКП. Если коробка "автомат", судить об опыте по этой привычке не получится.

Когда водитель хоть чуть-чуть знаком с устройством автомобиля, то перед резким набором скорости (например, для обгона) он всегда снижает передачу. Таким образом повышаются обороты двигателя, и растет мощность, выдаваемая мотором. Как следствие, автомобиль разгоняется быстрее.

Профи за рулем не суетится на дороге и не делает бессмысленных перестроек из одной полосы в соседнюю и обратно. К тому же, манера вождения начинающего автолюбителя отличается порывистыми, неуверенными маневрами, не доведенными до конца.

Резкие ускорения и замедления – тоже признак человека, только что получившего права. Кстати, люди, совсем недавно пополнившие ряды автомобилистов, не умеют держать постоянную скорость, особенно во время движения на спусках и подъемах. Даже этот навык приходит не сразу.

И наконец обратим внимание на то, включает водитель поворотники. Если забывает, то наверняка – "чайник". Ему нужно сначала продумать очень много действий при перестройке: как сильно повернуть руль, сбросить скорость или набрать, возможно, это все еще сопровождается и самым сложным действием – переключением передачи. Вспомнить о поворотных огнях удается не всегда. А у водителя со стажем, повторимся, все на автоматизме, в том числе и включение поворотника.

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