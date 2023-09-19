Как отмыть пластиковый контейнер, чтобы избавиться от запаха пищи: простые лайфхаки

Чем мыть пластиковые лотки, чтобы избавиться от запаха пищи

Пластиковые контейнеры – это практический способ хранить и переносить пищу. Они доступны, легки и крепки, идеально подходят для работы, отдыха и хранения продуктов дома. Однако, несмотря на все преимущества, часто они сохраняют запахи пищи даже после мытья.

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Но есть несколько простых и эффективных способов избавить пластиковые контейнеры от неприятных запахов с помощью продуктов, обычно имеющихся в каждом доме, пишет Телеграф.

Кофе: После приготовления кофе не выбрасывайте жмых. Используйте ее для мытья пластиковых контейнеров. Просто натрите жмых внутрь контейнера, а затем тщательно промойте его. Запах пищи исчезнет и ваш контейнер будет свежим. Сода Смешайте соду с водой до получения консистенции похожей на кашу или крем. Уложите эту массу на дно пластикового контейнера и закройте его крышкой. Через два часа удалите содовую смесь и тщательно промойте контейнер. Запах тоже исчезнет. Газета: Если у вас есть газета, она может спасти вас от запаха пищи в пластиковых контейнерах. Просто скрутите газету и поместите ее внутрь контейнера. Оставьте на 5 часов, затем извлеките газету и прополощите контейнер. Запах тоже исчезнет.

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