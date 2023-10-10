Как отмыть шланг для душа от налета и грязи уксусом и зубной щеткой
Чтобы душевой шланг в ванной оставался чистым и блестящим, регулярно промывайте его водой. Если вы заметили налет, не ждите, пока он затвердеет, и сразу же приступайте к очистке.
Чтобы отмыть шланг в ванной, чтобы он блестел, вам понадобятся уксус (7% или 9%), губка, старая зубная щетка, старое полотенце или мягкая ткань. Возьмите также эмалированный или пластиковый таз.
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Как правильно очистить шланг от налета и грязи:
- Отсоедините шланг от воронки и подключения к воде.
- Наполните таз столовым уксусом, чтобы он полностью покрыл шланг.
- Оставьте шланг в уксусе на 30 минут или дольше, если налет сильный. Лучше не оставлять шланг в уксусе на всю ночь, в противном случае он может повредиться.
- По истечении времени извлеките шланг из уксуса и протрите его старым полотенцем или мягкой тряпкой, чтобы удалить остатки уксуса.
- Если налет полностью отошел, используйте старую зубную щетку, чтобы потереть его.
- После того как шланг будет чистым, промойте его водой. Храните шланг в чистом сухом месте.
Для более эффективной очистки можно добавить в уксусный раствор 1/2 стакана соды пищевой соды.
Напомним, что сильно загрязненные окна можно легко и быстро вымыть, не оставляя разводов. Для этого воспользуйтесь несколькими эффективными советами для получения блестящих окна.
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