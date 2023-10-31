Как отмыть жир, с которым не справляется посудомоечная машина: проверенный лайфхак

На кухне, иногда, могут возникать проблемы с нагаром и жиром на поверхностях наших кастрюль и сковородок. Но не надо терять ума, поскольку существуют эффективные методы для легкой уборки этих загрязнений.

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С правильным уходом за кухонной посудой вы сможете значительно продлить его срок службы, и, возможно, даже на десятилетие. Портал "Белновости" раскрывает секреты удаления нагара.

Если даже посудомоечная машина не справилась с нагаром, пришло время использовать народные методы. Один из них включает в себя использование крепкого алкоголя в сочетании с моющим средством для посуды.

Так, смешав водку с моющим средством в соотношении 1:2 и перелив эту смесь в пульверизатор, щедро распылите ее на загрязненной поверхности посуды. Затем подождите около часа. После этого осторожно протрите посуду и промойте ее, как всегда.

Напомним, что социальные сети активно обсуждают новый лайфхак, обещающий избавиться от неприятного запаха из стиральной машины и оставить ее пахучей и свежей.

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