Как отмыть жир, с которым не справляется посудомоечная машина: проверенный лайфхак
На кухне, иногда, могут возникать проблемы с нагаром и жиром на поверхностях наших кастрюль и сковородок. Но не надо терять ума, поскольку существуют эффективные методы для легкой уборки этих загрязнений.
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С правильным уходом за кухонной посудой вы сможете значительно продлить его срок службы, и, возможно, даже на десятилетие. Портал "Белновости" раскрывает секреты удаления нагара.
Если даже посудомоечная машина не справилась с нагаром, пришло время использовать народные методы. Один из них включает в себя использование крепкого алкоголя в сочетании с моющим средством для посуды.
Так, смешав водку с моющим средством в соотношении 1:2 и перелив эту смесь в пульверизатор, щедро распылите ее на загрязненной поверхности посуды. Затем подождите около часа. После этого осторожно протрите посуду и промойте ее, как всегда.
Напомним, что социальные сети активно обсуждают новый лайфхак, обещающий избавиться от неприятного запаха из стиральной машины и оставить ее пахучей и свежей.
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