Как отогнать уличных кошек, которые метят на окна и двери дома

Кошки, особенно уличные, часто метят чужую территорию. Таким образом они "общаются" друг с другом посредством запахов.

Животные поднимают хвост и дёргают им, стимулируя парауретральные железы, из которых выделяется секрет. Обычно так метки очень неприятно пахнут.

Для владельцев частных домов кошачьи метки могут стать настоящей проблемой, поскольку уличные коты могут ставить метки на окнах и дверях, и тогда дом наполняется невыносимым ароматом кошачьей мочи.

Читайте также: Как избавиться от запаха от кошачьей мочи в доме: действенные методы

Можно отпугнуть животных специальными средствами. Это могут быть ультразвуковые устройства, издающие звуки, неслышные для людей, но неприятные для кошек.

Можно рассыпать по периметру дома вещества, отпугивающие кошек. К ним относятся кофейная гуща, перец чили, лимонный сок, уксус или экстракт лаванды.

Поставьте в саду или на балконе растения, которые не нравятся котам. К ним относятся чабрец, мята, петрушка, лаванда или ромашка.

Средства против меток кошек

Попробуйте черный перец – он имеет сильный запах, просто невыносимый для высокоразвитого обоняния кошек.

Молотый черный перец нужно рассыпать вокруг дома, под порогом и подоконником.

Так же репеллентом может стать кофейная гуща. Ею можно посыпать не только вокруг дома, но и в саду, чтобы кошки не метили растения.

Еще одно средство, которое очень не нравится котам – это уксус.

Сделайте смесь из сока лимона, половины стакана белого уксуса и 10 капель эфирного масла розмарина. Это три запаха, которые очень хорошо отпугивают кошек. Это средство перелейте в пульверизатор и нанесите на места, где обычно гуляют кошки.

Ранее UAportal сообщал, как можно избавиться от запаха кошачьей мочи.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!