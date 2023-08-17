Как отвадить кротов из огорода без яда и химии

Кроты, несмотря на свою пользу для почвы и в борьбе с вредителями, могут нанести много проблем на садовых участках. Они роют туннели, которые могут повредить растения и газон, а также извлекают наружу корни, что может привести к гибели растений.

Существует много способов, как вывести кротов из огорода, однако если вы поклонник гуманных методов, предлагаем использовать для отпугивания кротов ультразвуковые устройства, или устраивайте помехи в самой земле.

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Это могут быть куски шифера или сетки, которые нужно закопать в землю на глубину до 30 см.

В кроткие норы можно засыпать пепел или золу. Или посадите у растений, которые хотите защитить от кротов лук, чеснок, бархатцы или лаванду.

Также опытные огородники из бархатцев готовят раствор, которым поливают растения. Говорят, что душистая вода из этих цветов пропитывает почву и кротам стаж невыносимо, поэтому они не полезут к растениям.

Нужно взять несколько кустов бархатцев, залить их ведром кипятка и дать настояться сутки. Затем литр запаренных бархатцев размешивают в ведре воды и поливают огород и цветы в саду. Также настой из бархатцев заливают в кроткие норы.

Напомним, улитки и улитки наносят ущерб садам, уничтожая рассаду и поедая листья крупных растений. Существуют химические растворы, действующие как эффективные отпугиватели, однако есть более естественный способ избавиться от вредителей.

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