Как платить за воду меньше и экономить на коммуналке: важные советы

Как экономить на оплате коммунальных услуг за воду

В последнее время серьезное повышение тарифов на водоснабжение явилось настоящим испытанием для многих семей, стремящихся найти способы экономии воды в быту. Однако, существует важное условие: эффективная экономия возможна только в случае, если в вашей квартире установлен опломбированный и поверенный рабочий счетчик.

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Отсутствие такого прибора означает, что ваша семья может оплачивать воду не только за собственное потребление, но и потребление соседей, которые могут легко злоупотреблять водой в больших объемах. Также в стоимость воды будет входить объем, расходуемый соседями, у кого могут тектикраны или сливные бачки унитазов. Об этом пишет УНИАН.

Если в доме есть общедомовой счетчик, расчет стоимости воды основывается на его показателях. Из общего количества начисленных кубометров воды вычитается объем, уже зачисленный людям с индивидуальными счетчиками. После этого остаток распределяется между жильцами, у которых нет счетчиков или не передают показатели, в зависимости от количества проживающих.

В случае отсутствия общедомового счетчика расчет стоимости воды производится по нормам потребления. Для общежитий эта норма составляет 4,1 кубометра на одного прописанного человека, в обычных домах этот показатель составляет 5,78 кубометра.

Для эффективной экономии воды в быту следует обратить внимание на некоторые простые шаги:

Своевременно ремонтируйте сантехнические приборы, чтобы избежать утечек воды;

Обратите внимание на унитаз, и если он постоянно течет, вызовите сантехнику для устранения проблемы;

Установите сенсорные насадки на краны, чтобы вода текла только при необходимости;

Рассмотрите возможность установки специальной насадки на насыщающий воду кислородом кран, чтобы оставить мощный напор при меньшем потреблении воды;

Рассмотрите возможность покупки посудомойки для уменьшения количества израсходованной воды во время мытья посуды.

Напомним, ранее мы писали о том, как эффективно экономить деньги и накопить мечту.

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