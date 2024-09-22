Как по-украински желать 'счастья и благополучия': будете удивлены

В русском языке слово "благополучие" означает несколько понятий. Это может быть спокойное и счастливое состояние существования, жизнь в изобилии. При поздравлении это слово употребляют, чтобы пожелать человеку семейного или материального счастья.

Многие украинцы часто употребляют слово "благополучие", даже не задумываясь о его происхождении. Однако, это слово является калькой по русскому языку и не типично для украинской лексики, пишет УНИАН.

Также вас заинтересует: Как "угнать автомобиль" на украинском языке: Авраменко подсказал

Почему "благополучие" не является украинским словом?

Слово "благополучие" состоит из двух русских корней: "благо" и "получать". В украинском языке нет прямого аналога такого словосочетания. В украинском языке есть несколько синонимов к слову "благополучие":

Добробут: самый частый украинский аналог. Он означает материальное обеспечение, достаток, счастливую жизнь.

самый частый украинский аналог. Он означает материальное обеспечение, достаток, счастливую жизнь. Достаток – отсутствие нужды, материальная обеспеченность; состоятельность, большое количество чего-нибудь.

– отсутствие нужды, материальная обеспеченность; состоятельность, большое количество чего-нибудь. Гаразд: это слово имеет более широкое значение и может означать как физическое здоровье, так и всеобщее благосостояние.

это слово имеет более широкое значение и может означать как физическое здоровье, так и всеобщее благосостояние. Щастя: этот вариант чаще всего используется для описания эмоционального состояния, но может означать и общее благосостояние.

Примеры употребления:

Вместо "социального благополучия" лучше сказать "соціальний добробут". Вместо "эмоционального благополучия" лучше сказать "емоційний добробут". Можно пожелать кому-то "добробуту", "достатку" або "щастя".

Что касается выражения "благополучно добраться куда-нибудь", то словарь предлагает заменить слово "благополучно" такими соответствующими, как "ладно, хорошо, счастливо, безопасно". Пример: "счастливо перешли в безопасное место", "достаться безопасно".

А выражение "окончится благополучно" или "окончится неблагополучно" - "вийти на добре", "вийти на зле".

Слово "благополучие" хотя и есть в украинском языке, но оно является заимствованием из русского. Для выражения этого понятия в украинском языке есть более естественные и меткие слова, такие как "добробут", "достаток", "гаразди" і "щастя".

Напомним, ранее UAportal писал о словах-паразитах, которые постоянно употребляют украинцы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!