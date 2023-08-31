Как почистить подушки без стиральной машины

Как правильно чистить подушки, которые нельзя стирать – как почистить подушку в домашних условиях

Подушки накапливают пот, пыль, пылевых клещей и влажность. Поэтому очень важно их регулярно чистить.

Есть эффективный способ очистить их, не используя стиральную машину. Об этом пишет издание Sante Plus.

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Секрет чистки подушек без стиральной машины

В первую очередь важно всегда использовать защитные чехлы для подушек. Они сохранят их в чистоте и хорошем состоянии как можно дольше. Кроме того, они могут предотвратить образование желтых пятен.

Подушки можно стирать вручную, если не использовать слишком много воды или чистящих средств. Перед чисткой подумайте об удалении пыли с помощью пылесоса. Затем протрите их слегка влажной тряпкой с нейтральным мылом. Кроме того, избегайте использования агрессивных моющих средств и замачивания подушек, в противном случае вы рискуете их повредить.

Чтобы высушить подушки, оставьте их на открытом воздухе. Избегайте часов, когда солнце палит сильнее всего, особенно в самые жаркие дни, чтобы не повредить их.

В конце концов, никогда не используйте фен или батарею для их сушки. Это потому, что подушки чувствительны к высоким температурам.

Наконец, имейте в виду, что вязкоупругие подушки не очень любят влажность. Не забудьте полностью высушить чехол и наволочку во избежание размножения бактерий и образования плесени.

Напомним, что сильно загрязненные окна можно легко и быстро вымыть, не оставляя разводов. Для этого воспользуйтесь несколькими эффективными советами для получения блестящих окна.

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