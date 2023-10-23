Как подготовить батареи к зиме, чтобы они лучше грели: простой лайфхак

Как самостоятельно спустить воздух с радиатора, чтобы батареи грели лучше

Начался отопительный сезон, и это пора подготовить батареи к холодам, чтобы они эффективно нагревали помещение. Один мастер во все руки поделился полезным советом о том, как можно обеспечить горячую работу радиатора.

Этот процесс обеспечит лучшую циркуляцию тепла, и ваш радиатор будет греть гораздо эффективнее, а значит, гораздо быстрее станет горячим, рассказал блоггер в своем аккаунте TikTok.

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Быстрый способ сделать батарею горячей

Для того чтобы ваш радиатор работал более эффективно, вам понадобится двухлитровая бутылка. Сначала вырежьте в ней два отверстия – одно большее, другое меньшее. Обратите внимание на боковой винт или заглушку на вашей батарее, поскольку именно с ней мы будем работать.

Приложите большое отверстие бутылки к винту на батарее и вставьте отвертку в меньшее отверстие, как показано в видео. Теперь начните постепенно откручивать винт.

Постепенно вы заметите, как воздух выходит из батареи, и за ним начинает выделяться вода. Пока это происходит, держите отвертку на месте. Как только система избавится от воздушной кармана, вы можете снова закрутить винт.

Напомним, что многие люди стремятся стирать одежду при низких температурах, чтобы сэкономить воду и электроэнергию. Однако эксперты предупреждают, что это может оказаться вредным для здоровья.

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