Как подготовиться к призыву: военный сказал, что должен быть в 'мобилизационном чемодане'

В Украине со дня полномасштабного вторжения России приходит постоянный процесс мобилизации в армию. Государство обязано обеспечивать мобилизованных военнослужащих формой, обувью, снаряжением и средствами индивидуальной защиты.

В частности, мобилизованным издают комплекты полевого обмундирования, обуви, снаряжения и средства индивидуальной защиты. После прохождения учебы перед отправлением на фронт военнообязанным выдают боевой специальный комплект (БСК). В него входят средства индивидуальной защиты для экипировки (например, специальные наушники, маскировочные костюмы, медицинские рюкзаки, итоги).

Однако готовящиеся к призыву мужчины могут со временем собрать собственный "мобилизационный чемоданчик". Это им советует военнослужащий Александр Заклецкий.

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В своем Фейсбуке он отметил, что "воевать придется всем", поэтому посоветовал позаботиться о таких вещах в "тревожном рюкзачке":

Пластиковая папка, десяток файликов, черные шариковые ручки (штук 5 минимум), десяток листов бумаги, синий маркер, блокнот.

Удлинитель на 5 розеток и качественный тройник.

Зарядка Quick Charge на 2-3 USB и кабелях.

Повербанк на 20000 mAh.

Влажные салфетки.

Маникюрный набор.

Нож с клипсой карманный, карманная точилка.

Металлическая кружка, электрокипятильник, ложка, вилка.

Мультитул с пассатижами.

Лекарство в аптечке. Детская присыпка.

Фонарики налобные.

Запасная сменная одежда – трусы, носки, спортивки, кроссовки, резиновые тапочки.

Рюкзак на 20-30 литров.

Спрей против комаров и антимоскитная сетка.

Газовая горелка и газовый баллон для него.

Старые хлопчатобумажные тряпки, старая зубная щетка, ватные палочки – чтобы чистить оружие.

Плоскогубцы с изолированными ручками (они же утконосы) и электрооткрутки с изолированными ручками, отвертка-пробник на фазу.

Отвертка с набором битов.

Синяя изолента, сантехнический скотч Duct Tape, веревка для сушки белья.

Суперклей.

Перчатки строительные.

Чай в пакетиках, кофе в стиках, супы быстрого приготовления, сахар, соль.

Набор шитья и набор булавок.

Зубная паста, зубная щетка, расческа, бритва.

Персональная не тактическая аптечка.

Военнослужащий добавил, что перед мобилизацией советует провести медицинский чекап, обновить прививки (особенно от гепатита).

"Заранее позаботьтесь о готовности к мобилизации ваших близких. Составьте список важных вещей, которые нужно сделать в случае вашей мобилизации (например, оставьте доверенному лицу пароли от аккаунтов и пин-коды от карт). Сделайте дубликат ключей и передайте доверенным лицам", – добавиил Заклецкий.

Украинский защитник также обратил внимание, что нужно будет хранить все документы в надлежащем состоянии. "По возможности настаивайте на письменных расписках, выписках из приказов, копий различных форм и других официальных документов. Обязательно переснимайте все документы, которые вас касаются и проходят мимо вас на смартфон и храните на гугл-диске, есть возможность сделать копию - делайте. Все вещи выданные или личные обязательно подписывайте маркером", – посоветовал он.

Напомним, мы уже писали, при каких условиях военнообязанным нужно идти в ТЦК.

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