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Война в Украине

Как подготовиться к призыву: военный сказал, что должен быть в "мобилизационном чемодане"

Былим Елена

Как подготовиться к призыву: военный сказал, что должен быть в 'мобилизационном чемодане'
Как подготовиться к мобилизации

В Украине со дня полномасштабного вторжения России приходит постоянный процесс мобилизации в армию. Государство обязано обеспечивать мобилизованных военнослужащих формой, обувью, снаряжением и средствами индивидуальной защиты.

В частности, мобилизованным издают комплекты полевого обмундирования, обуви, снаряжения и средства индивидуальной защиты. После прохождения учебы перед отправлением на фронт военнообязанным выдают боевой специальный комплект (БСК). В него входят средства индивидуальной защиты для экипировки (например, специальные наушники, маскировочные костюмы, медицинские рюкзаки, итоги).

Однако готовящиеся к призыву мужчины могут со временем собрать собственный "мобилизационный чемоданчик". Это им советует военнослужащий Александр Заклецкий.

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В своем Фейсбуке он отметил, что "воевать придется всем", поэтому посоветовал позаботиться о таких вещах в "тревожном рюкзачке":

  • Пластиковая папка, десяток файликов, черные шариковые ручки (штук 5 минимум), десяток листов бумаги, синий маркер, блокнот.
  • Удлинитель на 5 розеток и качественный тройник.
  • Зарядка Quick Charge на 2-3 USB и кабелях.
  • Повербанк на 20000 mAh.
  • Влажные салфетки.
  • Маникюрный набор.
  • Нож с клипсой карманный, карманная точилка.
  • Металлическая кружка, электрокипятильник, ложка, вилка.
  • Мультитул с пассатижами.
  • Лекарство в аптечке. Детская присыпка.
  • Фонарики налобные.
  • Запасная сменная одежда – трусы, носки, спортивки, кроссовки, резиновые тапочки.
  • Рюкзак на 20-30 литров.
  • Спрей против комаров и антимоскитная сетка.
  • Газовая горелка и газовый баллон для него.
  • Старые хлопчатобумажные тряпки, старая зубная щетка, ватные палочки – чтобы чистить оружие.
  • Плоскогубцы с изолированными ручками (они же утконосы) и электрооткрутки с изолированными ручками, отвертка-пробник на фазу.
  • Отвертка с набором битов.
  • Синяя изолента, сантехнический скотч Duct Tape, веревка для сушки белья.
  • Суперклей.
  • Перчатки строительные.
  • Чай в пакетиках, кофе в стиках, супы быстрого приготовления, сахар, соль.
  • Набор шитья и набор булавок.
  • Зубная паста, зубная щетка, расческа, бритва.
  • Персональная не тактическая аптечка.

Военнослужащий добавил, что перед мобилизацией советует провести медицинский чекап, обновить прививки (особенно от гепатита).

"Заранее позаботьтесь о готовности к мобилизации ваших близких. Составьте список важных вещей, которые нужно сделать в случае вашей мобилизации (например, оставьте доверенному лицу пароли от аккаунтов и пин-коды от карт). Сделайте дубликат ключей и передайте доверенным лицам", – добавиил Заклецкий.

Украинский защитник также обратил внимание, что нужно будет хранить все документы в надлежащем состоянии. "По возможности настаивайте на письменных расписках, выписках из приказов, копий различных форм и других официальных документов. Обязательно переснимайте все документы, которые вас касаются и проходят мимо вас на смартфон и храните на гугл-диске, есть возможность сделать копию - делайте. Все вещи выданные или личные обязательно подписывайте маркером", – посоветовал он.

Напомним, мы уже писали, при каких условиях военнообязанным нужно идти в ТЦК.

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