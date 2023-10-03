Как подключить смартфон к ПК, чтобы использовать его как веб-камеру: инструкция

Как использовать android телефон как вебкамеру

Владельцы устройств на базе операционной системы Android теперь могут использовать свой смартфон как вебкамеру для компьютера без необходимости загрузки дополнительных приложений или приобретения специальных кабелей. Запуск этой функции оказался достаточно простым и доступным пользователям любых устройств на Android.

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Популярное издание Tomsguide опубликовало инструкцию, которая поможет вам настроить эту функцию в несколько простых шагов. Важным условием является наличие обновленной версии операционной системы Android 14 на вашем смартфоне.

Вот как это сделать:

Используя USB-кабель, подключите смартфон к компьютеру, даже если вы используете устройство на базе macOS (например, MacBook). Когда появится уведомление на экране смартфона, нажмите на него и выберите опцию "вебкамера". После активации режима вебкамеры вы увидите новое уведомление. Щелкните на нем и выберите, какую камеру вы хотите использовать – переднюю или заднюю. Также выберите требуемое увеличение. Вы можете выбрать режим с уменьшением масштаба в два раза или выбрать другой уровень увеличения до 10x, нажав на значок "видеоканал". После выполнения предыдущих шагов смартфон готов к использованию в качестве вебкамеры для компьютера. В настройках компьютера или программ для видеоконференций выберите опцию "Android Camera", и вы готовы к использованию.

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