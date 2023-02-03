"Как подснежники лежат": житомирские десантники показали видео уничтожение вражеского подразделения и его бронетехники
Десантники из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады выследили из дронов и уничтожили на востоке подразделение российских оккупантов. Была обезврежена и вражеская бронетехника.
Видео отработки по захватчикам появилось в Фейсбуке командование десантно-штурмовых войск ВСУ. На нем видно, как на земле раскинулись российские интервенты, а неподалеку стоит уничтоженная вражеская военная техника.
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"На видео зафиксированы последствия боевой работы воинов 95-й ОДШБр, которые продолжают успешно уничтожать российских оккупантов и их бронетехнику на востоке страны", — отметили в командовании десантно-штурмовых войск ВСУ.
Подписчики командования в Facebook комментируют эти кадры:
- Как подснежники лежат
- Так будет с каждым россиянином, полезшим к нам
- Слава нашим воинам
- Благодарим вас дорогие наши защитники. Пусть Бог оберегает вас
- Лучшие войска! Лучшие и смелые Защитники! Береги Вас Господь!
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