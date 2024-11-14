Как получить льготу на оплату коммуналки для УБД

Статус участника боевых действий (УБД) дает право на получение льгот и государственных гарантий. Однако получение удостоверения УБД – это только первый шаг. Подполковник Роман Бугаев, начальник отдела по оформлению пособий, военных пенсий и льгот Донецкого областного ТЦК и СП, объяснил детали этого процесса.

Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", участники боевых действий имеют право на льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом пишет Kramatorskpost.

В частности, это предполагает 75% скидку на оплату жилищных и коммунальных услуг. Однако эта скидка не предоставляется автоматически – для ее получения необходимо пройти процедуру оформления.

Оформление таких льгот осуществляется через Пенсионный фонд Украины.

Список необходимых документов

Для оформления льготы необходимо подготовить:

Паспорт; Удостоверение УБД (подтверждающее право на льготу); Идентификационный код налогоплательщика.

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Кроме копий указанных документов, нужно подать два заявления в Пенсионный фонд:

Заявление для внесения информации в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы; Заявление о предоставлении льгот на оплату коммунальных услуг, включая твердое топливо и сжиженный газ.

Заявления можно подать дистанционно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого необходимо войти на портал с помощью электронной подписи, выбрать раздел "Все услуги", нажать "Заявление на жилищную субсидию или льготу" и заполнить форму.

Документы можно подать лично в отделение Пенсионного фонда или отправить по почте. Член семьи может осуществить оформление льготы по доверенности.

Для удостоверения доверенности супруг может обратиться к командиру воинской части, исключающему потребность в посещении нотариуса.

Порядок предоставления льготы

Льгота на оплату коммунальных услуг предоставляется в денежной форме. Обычно Пенсионный фонд открывает счет в Сбербанке, после чего льготник должен подписать договор. По желанию, средства могут поступать на счет в другом банке — для этого нужно подать соответствующее заявление.

После завершения оформления и начисления средства поступают в виде компенсации: льготник сначала уплачивает полную стоимость коммунальных услуг, а затем получает возмещение на карту.

Следует помнить, что задолженность по коммунальным услугам может стать причиной прекращения выплат льгот.

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