Як отримати пільгу на оплату комуналки для УБД

Статус учасника бойових дій (УБД) надає право на отримання пільг і державних гарантій. Однак отримання посвідчення УБД — це лише перший крок. Підполковник Роман Бугайов, начальник відділу з оформлення допомог, військових пенсій і пільг Донецького обласного ТЦК та СП, пояснив деталі цього процесу.

Відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", учасники бойових дій мають право на пільги при оплаті житлово-комунальних послуг. Про це пише Kramatorskpost.

Зокрема, це передбачає 75 % знижку на оплату житлових і комунальних послуг. Однак ця знижка не надається автоматично — для її отримання необхідно пройти процедуру оформлення.

Наразі оформлення таких пільг здійснюється через Пенсійний фонд України.

Перелік необхідних документів

Для оформлення пільги необхідно підготувати:

Паспорт; Посвідчення УБД (що підтверджує право на пільгу); Ідентифікаційний код платника податків.

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Крім копій зазначених документів, потрібно подати дві заяви до Пенсійного фонду:

Заяву для внесення інформації до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги; Заяву про надання пільг на оплату комунальних послуг, включаючи тверде паливо та скраплений газ.

Заяви можна подати дистанційно через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього необхідно увійти на портал за допомогою електронного підпису, обрати розділ "Всі послуги", натиснути "Заява на житлову субсидію чи пільгу" та заповнити потрібні форми.

Документи можна також подати особисто у відділення Пенсійного фонду або надіслати поштою. Член родини може здійснити оформлення пільги за дорученням.

Для засвідчення довіреності чоловік або дружина можуть звернутися до командира військової частини, що виключає потребу у відвідуванні нотаріуса.

Порядок надання пільги

Пільга на оплату комунальних послуг надається у грошовій формі. Зазвичай Пенсійний фонд відкриває рахунок в Ощадбанку, після чого пільговик має підписати договір. За бажанням кошти можуть надходити на рахунок в іншому банку — для цього потрібно подати відповідну заяву.

Після завершення оформлення та нарахування кошти надходять у вигляді компенсації: пільговик спочатку сплачує повну вартість комунальних послуг, а потім отримує відшкодування на картку.

Слід пам'ятати, що заборгованість за комунальні послуги може стати причиною припинення виплат пільг.

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