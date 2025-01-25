Как получить наследство за границей без визита в Украину: пошаговая инструкция

Во время войны, когда украинцы вынуждены покидать свои дома и поселяться в других странах, вопрос наследия приобретает особую актуальность и требует специфического подхода. Многие люди, находясь за границей, сталкиваются с трудностями при оформлении наследственных прав.

Как получить наследство без необходимости возвращения в Украину, рассказали в Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции (г. Киев). Поскольку законодательство Украины не разрешает оформление наследства по доверенности, у наследников есть два варианта для подачи заявления о принятии имущества:

Лично обратиться к нотариусу. Через почту: в этом случае подпись на заявлении должна быть заверена нотариально.

Если наследник не может приехать в Украину, но хочет принять наследство, ему необходимо:

Обратиться к нотариусу или украинскому консульству за границей для оформления заявления. Отправить подписанное заявление нотариуса в Украине, чтобы начать наследственный процесс.

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Эти действия следует завершить в течение 6 месяцев после смерти наследодателя. Подписи на заявлении, заверенные иностранными нотариусами, должны быть апостилированы или легализованы консульством.

Перевод заявления с другого языка на украинский также должен быть нотариально удостоверен. Удобнее обращаться в консульство Украины, где заявление оформят сразу на украинском языке, и оно не потребует дополнительной легализации.

Кому не нужно подавать заявление о принятии наследства

Если наследник является малолетним, несовершеннолетним, недееспособным или ограниченно дееспособным, а также лицам, проживавшим с наследодателем, подавать заявление не нужно, если они не отказываются от наследства. В этих случаях имущество переходит к ним автоматически.

По истечении срока подачи заявления наследник может получить свидетельство о праве на наследство. Для этого нужно подать заявление нотариусу, который проверит факты смерти наследодателя и наличие необходимых документов.

Следует помнить, что процесс получения свидетельства не имеет срочных ограничений и его можно осуществить через представителя на основании доверенности.

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