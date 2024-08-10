Как получить пакет малыша в 2024 году: подробности

Рождение ребенка – одно из самых радостных событий в жизни каждой семьи. В Украине государство поддерживает молодых родителей, предоставляя им бесплатный пакет малыша – набор необходимых вещей по уходу за новорожденным. Об этом пишет "Факты".

Что такое пакет малыша?

Это специальный набор, содержащий более 90 самых необходимых для малыша вещей: подгузники, одежда, средства гигиены, постельные принадлежности и игрушки. Его стоимость составляет около 7000 гривен, но для родителей он абсолютно бесплатный.

Кому принадлежит пакет малыша?

Получить пакет малыша могут не только биологические родители, но и:

Приемные родители

Усыновители

Родители-воспитатели

Опекуны

Патронатные воспитатели

Как получить пакет малыша?

В роддоме: Самый удобный способ – получить пакет сразу после рождения ребенка в роддоме.

Самый удобный способ – получить пакет сразу после рождения ребенка в роддоме. Если на момент рождения пакета не было: Обратитесь в органы социальной защиты населения или ЦНАП по месту жительства в течение 30 дней со дня рождения ребенка.

Обратитесь в органы социальной защиты населения или ЦНАП по месту жительства в течение 30 дней со дня рождения ребенка. Если ребенок родился не в роддоме: Подайте заявление, свидетельство о рождении и документ, подтверждающий факт рождения, в соответствующий орган.

Денежная компенсация вместо пакета

Если пакет малыша по каким-то причинам не подходит, вы можете получить денежную компенсацию в размере около 7 689 гривен.

Дополнительная финансовая поддержка

Кроме Пакунка малыша, государство предусматривает и другие виды помощи молодым семьям:

Единое социальное денежное пособие при рождении ребенка: Выплачивается в течение 36 месяцев равными частями.

Выплачивается в течение 36 месяцев равными частями. Другие социальные программы: возможность получения льгот, скидок на товары и услуги для детей.

Читайте также: Пенсионеры в Украине могут потерять часть выплаты в августе

Почему Пакет малыша важен?

Экономия средств Помогает молодым родителям сэкономить на приобретении необходимых вещей для новорожденного.

Помогает молодым родителям сэкономить на приобретении необходимых вещей для новорожденного. Поддержка молодых семей: Является заботой государства о благополучии детей и их родителей.

Является заботой государства о благополучии детей и их родителей. Упрощение процедуры получения: Удобный и доступный способ получения необходимых вещей.

Где получить подробную информацию?

Обратитесь в органы социальной защиты населения по месту жительства.

Напомним, на какие льготы имеют право многодетные семьи.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!