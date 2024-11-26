Как получить статус участника боевых действий и кто имеет право

Украинские защитники имеют возможность получить статус участника боевых действий по упрощенной процедуре, не требующей их непосредственного участия. По словам Уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, этот статус предоставляется тем, кто выполнял боевые, служебные и специальные задачи в районах ведения боевых действий или на временно оккупированных территориях.

Автоматическое предоставление статуса распространяется на военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, пограничников, работников спецслужб транспорта, госохраны и спецсвязи. Также право на автоматическое получение имеют полицейские, военные МВД, работники ГСЧС, пенитенциарная служба, ДБР и НАБУ. Однако сотрудники СБУ и разведывательных органов из-за специфики работы получают статус по обычной процедуре.

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Процесс автоматического предоставления статуса начинается с внесения данных о выполнении боевого задания в Единый государственный реестр ветеранов. Это должно сделать уполномоченное лицо воинской части в течение пяти дней. Статус считается предоставленным после создания аккаунта в реестре, о чем защитник получает сообщение на электронную почту.

Основным основанием для предоставления статуса является подтвержденная информация об участии в мероприятиях обороны Украины, защите безопасности населения и интересов государства в районах боевых действий или на оккупированных территориях.

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