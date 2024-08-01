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Как поменять ребенку место прописки, если один из опекунов не дает согласие

Цихоцкая Мария

Как поменять ребенку место прописки, если один из опекунов не дает согласие
Регистрация места проживания ребенка – важная процедура, требующая согласия обоих родителей

Регистрация места проживания ребенка – важная процедура, требующая согласия обоих родителей. Однако бывают ситуации, когда один из родителей не соглашается на смену места жительства ребенка. Как поступать в таком случае? Управляющий партнер юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры" Максим Боярчуков в комментарии РБК-Украина объяснил, как поступить.

Что делать, если родители не могут договориться?

  • Нотариальное согласие: Если родитель не может присутствовать при регистрации, он может оформить нотариальное согласие.
  • Судебный порядок: Если родители не могут добиться согласия, вопрос решается в суде. Родитель, желающий сменить место жительства ребенка, подает иск в суд.

Процедура обращения в суд:

  1. Первоначально необходимо получить письменный отказ от центра предоставления административных услуг (ЦНАП) в связи с отсутствием согласия второго родителя.
  2. Подача искового заявления: В суд по месту жительства ответчика подается исковое заявление. Необходимо уплатить судебный сбор.
  3. Рассмотрение дела Срок рассмотрения дела может составлять около 2 месяцев.
  4. Выполнение решения суда: После получения решения суда снова обращаются в ЦНАП для регистрации ребенка по новому адресу.

Важные нюансы:

  • Возраст ребенка: Для детей до 10 лет решение о местожительстве принимается совместно родителями.
  • Адрес ответчика: Важно правильно указать адрес ответчика в исковом заявлении.
  • Сроки рассмотрения дела: Продолжительность рассмотрения дела зависит от загруженности суда.

Вопрос изменения места жительства ребенка, когда родители не могут договориться, является сложным и требует юридической помощи. Обращение в суд – это крайняя мера, но во многих случаях она является единственным возможным решением.

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