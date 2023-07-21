Как понять, что подушку пора выбросить на помойку: простые советы

Подушки, на которых мы спим, нужно периодически заменять, поскольку их наполнитель со временем изнашивается, а также могут появляться нежелательные микроорганизмы. Но как понять, когда пора избавиться от старой подушки? Популярная TikTok-блогерша Линси, известная как Королева чистоты, предложила два быстрых теста, которые помогут решить этот вопрос. Если ваша подушка не проходит эти тесты, то пора заменить ее на новую.

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Первый тест – сгибание пополам: Уложите подушку на кровать и согните ее пополам, прижав верхнюю половину рукой. Продержите так прогиб в течение 30 секунд, затем отпустите. Если подушка возвращается в свою первоначальную форму, она все еще достаточно упругая и будет поддерживать вашу голову во время сна. Если же подушка остается изогнутой, то пора расстаться с ней.

Второй тест – седельный тест: Вытяните прямую руку вперед, как будто это спина коня, и накиньте на нее подушку, как на седло. Если она лежит параллельно земле и удерживает форму, то все хорошо. Но если подушка свисает, когда расположена таким образом, то пора заменить ее на новую, более упругую.

Эксперты по пригодности мебели и аксессуаров рекомендуют заменять подушки раз в год или два. Также нужно регулярно менять постельное белье, потому что оно часто имеет прямой контакт с телом и также изнашивается.

Декоративные подушки могут прослужить дольше – примерно 5-10 лет, если часто менять наволочки. Матрасы можно использовать от 6 до 8 лет. А что касается диванов, то эксперты рекомендуют их заменять раз в 7-15 лет, поскольку они также нуждаются в регулярной замене.

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