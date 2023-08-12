Как понять, что ваш партнер 'альфонс': советы психолога

Не всегда сразу можно понять, кто перед вами действительно. Психологи раскрыли некоторые признаки, которые могут указывать на то, что ваш партнер может быть "альфонсом" – мужчиной, использующим свою внешнюю привлекательность для достижения материальной выгоды или контроля над женщиной.

Об этом сообщили в УНИАН. В частности, следует обратить внимание на некоторые ключевые признаки того, что ваш партнер может быть "альфонсом":

Фиксация на материальном: если ваш партнер с первых встреч акцентирует внимание на материальных ценностях, явно превосходящих над взаимными отношениями, это может быть признаком его интереса к вашему статусу и ресурсам, а не к вам как к личности. Постоянное обсуждение денег: частые обсуждения денежных вопросов, вопросы доходов и имущества могут свидетельствовать о попытке выяснить ваши финансовые возможности. Подозрительным может быть также обращение партнера к собственным деньгам, ведь альфонсы могут пытаться получить ваши средства под каким-либо предлогом. Различие между словами и действиями: если партнер указывает на свою готовность ухаживать за вами и оказывать поддержку, но его действия не соответствуют его словам, это может быть сигналом. Соблюдайте бдительность и внимательно слушайте, как она действует в разных ситуациях. Зависимость от ваших ресурсов: если партнер пассивен в финансовых вопросах и ждет вас для оплаты счетов и обеспечения, это может быть сигналом его попыток извлечь материальную выгоду из ваших отношений.

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Однако эти признаки не обязательно указывают на то, что ваш партнёр является "альфонсом". Своевременное осознание возможных рисков и осторожное отношение к незнакомцам на первых этапах отношений – это залог вашей безопасности и здоровых отношений.

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