Как посадить морковь в лотках от яиц: удобный лайфхак

Или когда-нибудь вам приходилось высаживать морковь в яичных лотках? Это очень удобно: проделайте все подготовительные работы дома, а затем просто перенесите готовые мини-грядки на огород. Сначала слегка смочите яичные лотки. Затем используя палец, сделайте несколько отверстий.

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Крышку от яичных лотков можно использовать в качестве подставки под лоток, чтобы земля не выпадала, пока вы работаете. Наполните яичные лотки землей и высадите по одному семечку моркови в каждую ячейку. Удалите подставку и повторите процесс со всеми лотками. Не нужно поливать землю.

Затем просто перенесите яичные лотки на грядку. Можно сложить их один на другой и поставить в ящик. Разложите лотки на морковную грядку, прикройте землю и утрамбуйте.

Больше ничего не нужно делать. Морковь хорошо прорастает, а этот способ посева очень удобен и быстр.

Напомним, ранее мы писали о том, какие работы нужно проводить на огороде и в саду в марте.

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