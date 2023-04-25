Как повысить влажность и освежить воздух в помещении без увлажнителя: простые советы

Микроклимат в доме есть не только для обеспечения комфорта, но и для здоровья. При сухости воздуха бактерии и вирусы могут быстро распространяться, вызывая заболевание. Оптимальный уровень влажности дома должен быть между 40% и 60%. В статье описано несколько способов, которые могут помочь увлажнить воздух в комнате без увлажнителя.

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Чтобы проверить, есть ли сухой воздух в комнате, можно использовать стакан с водой. Следует набрать в стакан воды и поставить его в холодильник, чтобы температура воды опустилась до 3-5 °C. Затем нужно вытащить стакан и поставить его в комнате, подальше от батарей. Если стенки стакана запотели, а через 5 минут высохли, то в комнате сухой воздух. Если через 5 минут стекло осталось запотевшим, то влажность средняя. Если по стенкам стакана начали стекать ручейки, то влажность повышена.

Как увлажнить помещение

Самый простой способ увлажнения воздуха в комнате – открывать дверь ванной после каждого использования. Испарение из ванны будут увлажнять воздух в доме, а в ванной комнате станет сухее гораздо быстрее;

Комнатные растения также могут помочь увлажнить воздух, в частности домашний папоротник, фикус, драцена, гибискус, циперус и фатсия;

Вместо того чтобы сушить вещи на балконе, можно поставить сушилку в комнате и сушить вещи на ней. Влага будет испаряться и насыщать воздух. Однако важно следить, чтобы вещи были хорошо выполосканы, и вам не пришлось дышать "химией";

Еще один быстрый способ увлажнить воздух – вскипятите чайник на плите и оставьте его на медленном огне. Пар из носика будет увлажнять воздух в помещении. Или можно просто вскипятить воду в кастрюле и оставить ее остывать. Также всякий раз, когда вы готовите еду, воздух в помещении увлажняется;

Можно просто наполнить вазы или другую посуду водой и расставить в помещении, чтобы испарялась вода. Если в вазу поставить цветы, будет еще красиво;

Помойте пол – это отличный способ не только сделать уборку, но и увлажнить воздух. Дышать однозначно станет легче;

И, наконец, можно легко увлажнить воздух, иногда распыляя воду из пульверизатора. Это может быть немного хлопотным, но эффективным способом.

Напомним, ранее мы писали о том, как избавиться от излишней влажности в авто.

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