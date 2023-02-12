Как правильно чихать за рулем, чтобы не привести к ДТП

В чихании, на первый взгляд, нет ничего такого. Это нормальная реакция организма на попадание в дыхательные пути раздражителей. Причем в их роли может выступать даже обычная пыль, которая есть везде. Однако такое простое действие может повлечь за собой серьезные последствия, например, когда чихнуть хочет водитель автомобиля.

Основная проблема во время чихания состоит в том, что когда человек собирается это сделать, он поджимает конечности к телу, а в процессе чихания вздрагивает и закрывает глаза. Этих секунд может хватить для катастрофы.

В норме водитель за рулем должен быть максимально собран и сосредоточен. Он держится за руль, внимательно смотрит на дорогу и оценивает ситуацию. И потерять концентрацию даже на несколько секунд ему нельзя.

Во время чихания глаза прикрыты, а тело импульсивно вздрагивает. И здесь может сложиться ситуация, что водитель случайно при резком движении нажимает не ту педаль или нажимает ее более интенсивно. Также в этот момент может произойти лишняя прокрутка руля. А некоторые вообще умудряются снять с руля руки.

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Следует помнить, что чихание часто повторяется несколько раз подряд. То есть, человек на дороге выпадает из нормального сконцентрированного состояния почти на минуту. В зоне основного риска есть аллергики, особенно в период цветения и люди с простудой.

Как правильно чихать за рулем

Чхание нельзя остановить, так что не пытайтесь с ним бороться. Увеличьте дистанцию между вами и другой машиной метров до 30. Посмотрите, куда вы поедете в ближайшие секунды, если чихнете и закроете глаза. Попытайтесь контролировать позицию рук на руле ног на педалях.

При первых признаках чихания прижмите спинку сиденья и упритесь руками в руль. Это обезопасит вас от противного контакта с элементами салона.

Не пытайтесь минимизировать отдачу от чихания резким нажатием на педаль газа. Это также может привести к неприятным последствиям и потере контроля над ситуацией на дороге.

Если расчесались, сбросьте скорость, а то и вовсе остановитесь на обочине. Не забудьте включить "аварийку" и смотреть по зеркалам, когда вы съезжаете с полосы.

Профилактика от неожиданного чихания

Чтобы снизить до максимума желание чихнуть у водителя, следует придерживаться несложных правил. Для начала стоит не открывать окна автомобиля, особенно аллергикам, да еще и в опасное время года. Так и раздражители будут попадать в меньших количествах в авто, и их действие не будет ухудшаться автомобильными выхлопами и парами. Лучше всего использовать кондиционер.

Лучше установить в автомобиле углеродный фильтр, очищающий воздух не только от груды мелких пылинок, но и от раздражающих запахов.

Чаще стоит уделять время химчистке салона, чтобы в автомобиле не скапливалось слишком много пыли, пыльцы и т.д.

Старайтесь не ездить при сильной простуде и гриппе за рулем. Если не выходит, выпейте препараты от ОРВИ.

Напомним, если вас качает в автомобиле и каждая поездка сопровождается тошнотой и другими неприятными симптоматами, тогда попробуйте эффективные народные средства. Они без ущерба для здоровья помогут вам в следующей поездке.

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