Как правильно чистить экран ноутбука, чтобы его не испортить: 3 совета

Как чистить экран ноутбука, чтобы его не испортить

Следуйте нескольким простым советам, чтобы поддерживать чистоту экрана ноутбука. Перед началом процедуры чистки обязательно следует ознакомиться с инструкцией и поискать рекомендации от производителя устройства. Если их нет, то следует знать следующие нюансы.

Для чистки экрана ноутбуков и другой компьютерной техники лучше всего подойдут специальные наборы. В них обычно входит как само очистительное средство, так и мягкая тряпка, которая не повредит дисплей.

Но экраны ноутбуков можно просто отчистить и обыкновенной водой. Но перед этим полностью выключите прибор и извлеките его из розетки.

Для чистки экрана возьмите салфетку из микрофибры, которые используют для потирания очков. Сбрызните ее несколькими каплями воды и аккуратными круговыми движениями протрите экран ноутбука. Если на дисплее будут разводы, салфетку следует отжать сильнее. После этого протрите экран сухой частью и повторите действия, пока он не станет чистым.

Если на вашем дисплее много пятен, которые не оттираются водой, избавиться от них можно с помощью изопропилового спирта, концентрация которого не должна превышать 70%, иначе устройство можно повредить. Так же как и с водой следует осторожно нанести немного спирта на край салфетки и круговыми движениями почистить экран. После чего пройтись сухой стороной.

Раньше мы писали или нужно отключать полностью заряженный ноутбук от электросети.

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