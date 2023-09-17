Как правильно хранить грецкие орехи, чтобы они не портились

Грецкие орехи можно хранить как в очищенном виде, так и в скорлупе. Однако существуют правила, которые нужно соблюдать, чтобы они пролежали как можно дольше.

Как известно, орехи – очень питательный и полезный продукт. Его добавляют в каши, выпечку, мясные блюда и т.п.

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Как хранить очищенные орехи

Если вы решили хранить грецкие орехи очищенными, то нужно их предварительно очистить от остатков наружной оболочки и перебрать. Поскольку так возрастает риск появления разных личинок насекомых, то их нужно пропечь в духовке или обжарить на сковороде в течение 5-8 минут.

Ядра орехов можно подсушить в микроволновке при 100-150°C в течение 10 минут, чтобы обеззаразить их.

Очищенные и просушенные орехи хранят в герметично закрытой таре. Это может быть стеклянная банка, пластиковый контейнер. В таком виде им можно держать в течение года. Выбирайте прохладные места.

Как хранить грецкие орехи в холодильнике

Очищенные грецкие орехи можно хранить без скорлупы в холодильнике, но их надо расфасовать в зип-пакеты, плотно закрывающиеся пластиковые контейнеры. Так их можно держать в холодильнике 4-5 месяцев, в морозильной камере – 12 месяцев.

Если выбрали способ с морозилкой, то орехи лучше всего положить в пищевую пленку, фольгу или пакеты.

Как хранить орехи в скорлупе

Грецкие орехи хорошо хранятся и в скорлупе, но перед этим их нужно хорошо умыть и положить не противень для подсушивания и обеззараживания. Без сушки орехи будут храниться хуже, поскольку излишняя влага или несоответствующие условия спровоцируют порчу и гниение продукта.

Лучше всего орехи хранить в утепленных ящиках или стеллажи в амбаре. Им требуется вентиляция и отсутствие попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения в таком виде – 2 года.

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