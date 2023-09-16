Как правильно хранить калину на зиму для десертов, чаев, морсов

Как хранить калину в домашних условиях – как хранить калину с сахаром на зиму

Хранить калину на зиму можно разными способами. Простым считается замораживание, или же можно приготовить повидло, пастилу или варенье.

Все больше хозяек прибегают к заготовке калины без использования сахара и других добавок, пишет Pixelinform. Следует помнить, что хоть ярко-красные ягоды калины созревают в августе-сентябре, но в этот период они еще горечь.

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Лучше всего собирать плоды калины с первыми заморозками, тогда ягоды будут сладкими. Собирать их нужно только в сухую погоду, а не в дождь. Кисть калины нужно аккуратно срезать ножницами и перекладывать в миску или ведро, не повредив плоды.

Хранение калины в холодильнике или морозилке

Вы можете попробовать хранить калину в холодильнике в лотке с герметичной крышкой. В ящиках, предназначенных для фруктов и овощей, ягоды могут храниться 3-4 месяца.

Если вы хотите, чтобы калина подольше сохранялась, то плоды нужно заморозить. Для этого промойте их, переберите и подождите, пока они обсохнут. Затем калину положите на поднос или доску, застеленную пищевой пленкой. Слой должен быть тонким. Оставьте калину в морозильной камере на 2-3 часа, после чего можно расфасовать по пакетам для заморозки и отправить на длительное хранение.

Хранение калины свежей в подвале

Грозди калины можно хранить на зиму и в свежем виде. В домашних условиях для этого вам подойдет холодное помещение, например погреб. Натяните веревки и аккуратно повесьте на них гроздья калины.

Как хранить калину зимой с сахаром

Очень простой рецепт – калина, которую нужно перетереть с сахаром. Так вы сохраните полезные свойства ягод и аромата.

Плоды калины нужно перетереть с сахаром в равных пропорциях, после этого 30 минут пастеризовать и, укупорив, отправляют храниться в прохладное место.

Хранение сушеной калины

Если вы хотите сохранить на зиму калину в сушеных видах, то ее нужно помыть и просушить. Далее выложите ягоды на выстеленный пергаментом противень и отправьте в слегка нагретую (до 60 градусов) духовку, но не закрывайте дверцу.

Если есть время, то ягоды можно сушить на улице. Выбирайте место в тени и кладите кисти калины на текстильные салфетки, или свяжите кисти пучками и подвесьте к веревке. После полного высыхания ее следует осторожно оборвать и хранить в тканевых мешочках или плотно закрытой таре.

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