Как правильно хранить калину на зиму для десертов, чаев, морсов
Хранить калину на зиму можно разными способами. Простым считается замораживание, или же можно приготовить повидло, пастилу или варенье.
Все больше хозяек прибегают к заготовке калины без использования сахара и других добавок, пишет Pixelinform. Следует помнить, что хоть ярко-красные ягоды калины созревают в августе-сентябре, но в этот период они еще горечь.
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Лучше всего собирать плоды калины с первыми заморозками, тогда ягоды будут сладкими. Собирать их нужно только в сухую погоду, а не в дождь. Кисть калины нужно аккуратно срезать ножницами и перекладывать в миску или ведро, не повредив плоды.
Хранение калины в холодильнике или морозилке
Вы можете попробовать хранить калину в холодильнике в лотке с герметичной крышкой. В ящиках, предназначенных для фруктов и овощей, ягоды могут храниться 3-4 месяца.
Если вы хотите, чтобы калина подольше сохранялась, то плоды нужно заморозить. Для этого промойте их, переберите и подождите, пока они обсохнут. Затем калину положите на поднос или доску, застеленную пищевой пленкой. Слой должен быть тонким. Оставьте калину в морозильной камере на 2-3 часа, после чего можно расфасовать по пакетам для заморозки и отправить на длительное хранение.
Хранение калины свежей в подвале
Грозди калины можно хранить на зиму и в свежем виде. В домашних условиях для этого вам подойдет холодное помещение, например погреб. Натяните веревки и аккуратно повесьте на них гроздья калины.
Как хранить калину зимой с сахаром
Очень простой рецепт – калина, которую нужно перетереть с сахаром. Так вы сохраните полезные свойства ягод и аромата.
Плоды калины нужно перетереть с сахаром в равных пропорциях, после этого 30 минут пастеризовать и, укупорив, отправляют храниться в прохладное место.
Хранение сушеной калины
Если вы хотите сохранить на зиму калину в сушеных видах, то ее нужно помыть и просушить. Далее выложите ягоды на выстеленный пергаментом противень и отправьте в слегка нагретую (до 60 градусов) духовку, но не закрывайте дверцу.
Если есть время, то ягоды можно сушить на улице. Выбирайте место в тени и кладите кисти калины на текстильные салфетки, или свяжите кисти пучками и подвесьте к веревке. После полного высыхания ее следует осторожно оборвать и хранить в тканевых мешочках или плотно закрытой таре.
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