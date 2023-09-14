Как подготовить сад и газон к зимним месяцам: полезные советы от дачников

Со снижением температуры и приходом осени, настает время позаботиться о газоне и саде, чтобы обеспечить здоровый и яркий ландшафт весной. UAportal подготовил несколько советов, которые помогут вам в этом.

Уборка опавших листьев

Толстые слои листьев на газоне будут способствовать развитию вредителей и грибковых спор, поэтому очень важно убрать свой участок. Однако, если листья немного, можно пройтись по ним газонокосилкой, чтобы разделить их на мелкие кусочки, которые обогатят почву питательными веществами.

Сеяние семян

Поздняя осень с ее прохладными температурами и увеличением количества осадков обеспечивает оптимальные условия для создания новых или восстановления бывших полян. Воспользуйтесь этим временем для высева семян.

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Отрегулирование высоты лезвия газонокосилки

Установите лезвие газонокосилки в высшем положении, чтобы трава росла выше. Это будет способствовать более глубокому росту корней, что помогает траве выдержать зиму.

Кроме ухода за газоном, важно также подготовить многолетние растения к зиме. Выполните эти шаги, чтобы обеспечить процветание ваших многолетников:

Мульчирование

Как только земля замерзнет, нанесите 10-сантиметровый слой мульчи из коры на верхушки многолетних растений, высаженных в течение текущего года. Это поможет защитить их от морозов и обеспечит утепление.

Высадка весенней луковой шелухи

Воспользуйтесь осенним сезоном для посадки тюльпанов, нарциссов и других луковичных. Конец сентября или октябрь – идеальное время для этого.

Удаление больных и пораженных вредителями растений

Чтобы предотвратить распространение болезней и вредителей, удаляйте любые листья, стебли или целые растения, имеющие признаки заражения или болезни.

Достаточный полив

Несмотря на то, что многолетние растения осенью впадают в состояние покоя, их корни продолжают расти, пока земля не замерзнет. Поливайте их раз в неделю, если погода сухая, чтобы подготовить их к зимнему стрессу.

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