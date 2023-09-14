Як підготувати сад і газон до зимових місяців: корисні поради від дачників

Зі зниженням температури та приходом осені, настає час подбати про газон і сад, щоб забезпечити здоровий і яскравий ландшафт навесні. UAportal підготував кілька порад, які допоможуть вам у цьому.

Прибирання опалого листя

Товсті шари листя на газоні спричинятимуть розвиток шкідників і грибкових спор, тож дуже важливо прибрати свою ділянку. Однак, якщо листя небагато, можна пройтись по ньому газонокосаркою, щоб розділити його на дрібні шматочки, які збагатять ґрунт поживними речовинами.

Сіяння насіння

Пізня осінь, з її прохолодними температурами та збільшенням кількості опадів, забезпечує оптимальні умови для створення нових або відновлення колишніх галявин. Скористайтеся цим часом для висіву насіння.

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Відрегулювання висоти леза газонокосарки

Встановіть лезо газонокосарки у вищому положенні, щоб трава росла вище. Це сприятиме глибшому росту коренів, що допомагатиме траві витримати зиму.

Окрім догляду за газоном, важливо також підготувати багаторічні рослини до зими. Виконайте ці кроки, щоб забезпечити процвітання ваших багаторічників:

Мульчування

Як тільки земля замерзне, нанесіть 10-сантиметровий шар мульчі з кори на верхівки багаторічних рослин, висаджених протягом поточного року. Це допоможе захистити їх від морозів і забезпечить утеплення.

Висадка весняного цибулиння

Скористайтеся осіннім сезоном для посадки тюльпанів, нарцисів та інших цибулинних. Кінець вересня або жовтень – ідеальний час для цього.

Видалення хворих та уражених шкідниками рослин

Щоб запобігти поширенню хвороб і шкідників, видаляйте будь-яке листя, стебла або цілі рослини, які мають ознаки зараження чи хвороби.

Достатній полив

Попри те, що багаторічні рослини восени впадають у стан спокою, їхнє коріння продовжує рости, поки земля не замерзне. Поливайте їх раз на тиждень, якщо погода суха, щоб краще підготувати їх до зимового стресу.

Раніше, UaPortal поділився, як зробити землю пухкою та родючою в наступному році.

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