Как правильно мыть летние ягоды и фрукты: простые советы

После приобретения свежих ягод и летних фруктов многие из нас сталкиваются с проблемой, когда они становятся мягкими и быстро портятся, хотя на рынке или в супермаркете они были плотные и красивые. Секрет правильной обработки этих продуктов может помочь сохранить их свежесть и вкус. Интересный лайфхак касается мытья ягод и был найден на Эxpress.

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Чтобы избежать водянистости ягод, их категорически нельзя мыть под проточной водой. Вместо этого запомните, что обработка ягод должна происходить непосредственно перед тем, как вы планируете их потреблять. Процесс мытья их производится с помощью большой миски с водой. Аккуратно поместите ягоды в миску и оставьте на 1-2 минуты, затем слейте воду. Эту процедуру следует повторить, пока ягоды не станут чистыми.

Что касается летних плотных фруктов, таких как абрикосы, нектарины и персики, их можно осторожно мыть под проточной водой. После мытья фруктов важно обсушить их на полотенце и разместить большую емкость или тарелку, застеленную бумажными салфетками. Это поможет убрать избыточную влагу и немного продлит их свежесть.

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